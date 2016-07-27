Памятник "копейке" может появиться в Москве

ТАСС/Виталий Созинов

Столичные власти могут рассмотреть возможность установки памятнику автомобилю ВАЗ-2101 "Жигули", сообщает Агентство "Москва".

По словам зампредседателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Льва Лавренова, заявку рассмотрят, если будет обеспечено финансирование установки памятника. В качестве места установки монумента он предложил территорию около автозавода имени Лихачева.

"Что касается лично меня, то я бы поставил такой памятник первому автомобилю", – добавил Лавренов.

В июле российский автомобильный завод ВАЗ отметил свое 50-летие. В Тольятти заложили камень в основание монумента создателям ВАЗа и "копейки". Праздничные мероприятия планируют завершить 19 апреля 2020 года – в день 50-летия выпуска ВАЗ-2101.

Легендарный народный автомобиль ушел в историю – его больше не выпускают. Последняя "копейка" сошла с конвейера 17 сентября 2012 года.