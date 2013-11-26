Памятник Эразму Роттердамскому открыли в Москве

Фото: Nuffic Neso Russia
В Москве в атриуме библиотеки Иностранной литературы открылся памятник голландскому ученому, мыслителю и философу Эразму Роттердамскому.
Бюст Эразма был преподнесен в подарок Москве голландскими компаниями в честь перекрестного года России и Голландии. Памятник был создан скульптором-художником из Санкт-Петербурга Михаилом Яковлевым.
Переехав в Париж, философ издал свое первое крупное сочинение - Adagia. Это сборник изречений и анекдотов, извлечённых из сочинений различных античных писателей. В Париже он познакомился со многими известными гуманистами того времени.
Философ придавал большое значение восстановлению подлинных текстов и точных переводов Нового Завета. В 1517 году он подготовил первое издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями.
Эразм Роттердамский - автор многочисленных исследований и философских трудов. Его самая знаменитая работа - сатирическая книга "Похвала глупости", в которой он описал современное ему состояние европейского общества.