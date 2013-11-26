Памятник Эразму Роттердамскому открыли в Москве

В Москве в атриуме библиотеки Иностранной литературы открылся памятник голландскому ученому, мыслителю и философу Эразму Роттердамскому.

Бюст Эразма был преподнесен в подарок Москве голландскими компаниями в честь перекрестного года России и Голландии. Памятник был создан скульптором-художником из Санкт-Петербурга Михаилом Яковлевым.

Эразм Роттердамский родился 28 октября 1469 года (по другим версиям 1467 года), в Гауде в Нидерландах. В 13 лет Эразм потерял родителей, осле чего принял решение уйти в монастырь, где и провел несколько лет.

Переехав в Париж, философ издал свое первое крупное сочинение - Adagia. Это сборник изречений и анекдотов, извлечённых из сочинений различных античных писателей. В Париже он познакомился со многими известными гуманистами того времени.

Философ придавал большое значение восстановлению подлинных текстов и точных переводов Нового Завета. В 1517 году он подготовил первое издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями.

Эразм Роттердамский - автор многочисленных исследований и философских трудов. Его самая знаменитая работа - сатирическая книга "Похвала глупости", в которой он описал современное ему состояние европейского общества.

