Подведены итоги конкурса на создание памятника Сергию Радонежскому

Фото сайта mka.mos.ru

Власти определили победителя конкурса на создание памятника Сергию Радонежскому. Первое место заняла работа авторского коллектива в составе Народного художника России Александра Рукавишникова, Заслуженного архитектора России Игоря Воскресенского и Александры Воскресенской.

Второе место члены жюри присудили проекту Заслуженного художника России Андрея Балашова, Ивана Балашова, Александры Воскресенской, Антона Воскресенского. Третье место заняла работа авторского коллектива Кирилла Чижова и Веры Мунтяну.

Всего в конкурсе участвовали 25 проектов.

Памятник планируется установить на Николоямской улице в районе Храма преподобного Сергия Радонежского (вл. 57–59) к 700 летию со дня рождения святого.

"Речь идет о произведении искусства, которое раскрывает образ преподобного Сергия Радонежского. Это скульптура, которая не будет находиться в интерьере, а которая будет жить в городском пространстве", — отметил председатель жюри Андрей Ковальчук.

Итоги заседания жюри будут переданы в Министерство культуры.