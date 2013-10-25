Филологи-энтузиасты исправляют ошибки на рекламных плакатах в Москве

Группа московских филологов-энтузиастов предлагает избавить город от ошибок на рекламных плакатах, в объявлениях и даже на фундаментальных вывесках исторических зданий.

Началось все с того, что борцы с безграмотностью обнаружили ошибку на бронзовой табличке памятника солдатам, пропавшим без вести, который установлен на Поклонной горе, сообщает телеканал "Москва 24".

Наблюдательные москвичи обратились в государственные и частные организации, а затем создали общество под названием "Тайная орфографическая полиция". Количество его участников уже достигает более 300. Благодаря стараниям филологов ошибки во многих надписях, украшающих город, удалось исправить.

Фото:vk.com/orthopolice

Только вот памятник на Поклонной горе так и остался в прежнем виде. Дело в том, что замена таблички обойдется в 150 тысяч рублей. Активисты до сих пор ведут сбор средств.