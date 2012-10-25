В Москве откроют памятник Столыпину

Фото: ИТАР-ТАСС

25 декабря в Москве откроют памятник Петру Столыпину. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля Российской империи.

Монумент будет установлен у Дома правительства на добровольные пожертвования, собранные Фондом изучения наследия П.А. Столыпина. Московские власти приняли решение выделить Фонду 30 млн рублей из городского бюджета, чтобы частично компенсировать расходы.

"Деньги будут выделены из резервного фонда, предусмотренного в бюджете Москвы на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу московского стройкомплекса.

Напомним, в июле прошлого года около здания Правительства России был заложен камень в основание будущего памятника.

Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 году и вошел в историю России своими знаменитыми реформами. Среди них аграрная реформа, которой была введена частная крестьянская земельная собственность. Столыпин славился и своими ораторскими способностями. Современники также отмечали его бесстрашие. На Петра Столыпина было совершено 11 покушений, последнее оказалось смертельным.