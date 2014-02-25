Фото: М24.ru

На Поклонной горе поставят памятник морским пехотинцам. Скульптурная композиция появится уже в конце этого года.

Сбор средств на установку монумента инициировали сами ветераны, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Памятник поставят рядом с музеем Великой Отечественной войны. Для создания монумента был объявлен конкурс, на котором было представлено 12 работ.

Победитель уже определен - центральной частью памятника будет группа из трех воинов, которые стоят на борту корабля. Рядом с ними установят гранитную стену с бронзовыми барельефами и корабельными якорями.

Напомним, на Поклонной горе также появится памятник воинам, погибшим на фронтах Первой мировой войны. Он будет установлен 1 августа - в столетнюю годовщину вступления России в одну из самых кровавых войн в истории человечества.