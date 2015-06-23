Надгробия Чеховых и Гиляровского отреставрировали на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище отреставрировали 57 надгробий

На Новодевичьем кладбище отреставрировали 57 надгробных памятников известным деятелям искусства, науки и техники, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, обновлены надгробия на могилах семьи Чеховых, Галины Улановой, Владимира Гиляровского и Надежды Аллилуевой. По словам замглавы департамента культурного наследия, главного археолога Москвы Леонида Кондрашова, до начала работ все эти памятники нуждались в срочной реставрации.

"Было принято решение начать работу по реставрации памятников, и, прежде всего, тех объектов, которые нуждались в неотложных работах. Таких монументов оказало 57, из них 52 – это объекты федерального значения", – сказал Кондрашов.

Как устроен семейный склеп

Напомним, до 2017 года в столице и области расширят семь кладбищ. Это предусмотрено адресной инвестиционной программой на 2014–2017 годы.

Сейчас ведется расширение Перепечинского кладбища в Солнечногорском районе Подмосковья. Кладбище станет больше на 25 гектаров. Пока там ведутся работы по строительству очистных сооружений, прокладке инженерных коммуникаций, возведению забора и колумбарных стен.

В этом году строители приступят к расширению еще трех кладбищ. Например, Востряковское, расположенное по адресу Боровское шоссе, будет расширено на 5,8 гектара с организацией иудейского участка.

Площадь нового участка для организации некрополя при расширении Троекуровского кладбища составит 4,39 гектара. Завершить работы предполагается в 2016 году.

Щербинское Центральное кладбище (Московская область, Подольский район, сельское поселение Стрелковское, 29 километр автодороги М-2 "Крым") будет расширено на полгектара. А на Новодевичьем кладбище обновят инженерные сети и проведут благоустройство.

В 2015 году также планируется начать разработку планировки новых территорий Домодедовского кладбища суммарной площадью 60 гектаров. А проектно-изыскательские работы для расширения Бутовского кладбища в Южном Бутове начнут в конце 2015 года.