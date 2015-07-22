Возвращение Дзержинского на Лубянку несвоевременно – Лавренов

Фото: ТАСС/А. Сергеев-Васильев

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме может рассмотреть вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в сентябре. Точная дата пока не определена (но обычно комиссия заседает во второй вторник месяца), заявил m24.ru глава комиссии Лев Лавренов.

Однако, скорее всего, предложение вернуть "железного Феликса" на Лубянку отклонят. По его словам, на данный момент установка памятника Дзержинскому несвоевременна, и этот вопрос может вызвать раскол в обществе.

"Мы уже в течение 15 лет раз или два в год рассматриваем заявку на возвращение памятника Дзержинского. Ссылаясь на предыдущие постановления, могу сказать, что пока что это не своевременный вопрос. Рассмотрением подобных вопросов мы можем расколоть общество и запустить взрывную реакцию. Майдан нам не нужен", – заявил Лавренов.

При этом он заметил, что сам по себе памятник, с точки зрения искусства, прекрасно вписывался в атмосферу города. "Скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров – замечательные мастера, которые создали памятник, "сомасштабный" площади. И в этом плане я очень жалею, что его убрали", – отметил Лавренов.

Монумент "держал площадь своей вертикалью", утверждает глава комиссии. "Что-то вертикальное на Лубянской площади должно быть, иначе площадь визуально "разваливается", – пояснил Лавренов.

В конце июня Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу КПРФ по референдуму о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. За месяц коммунисты собрали более 150 тысяч подписей при необходимых 146 тысячах, однако подавать их в ЦИК пока не будут, так как референдум может обойтись почти в 150 млн рублей из бюджета.

При этом коммунисты направили письмо в комиссию по монументальному искусству с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении Дзержинского без референдума. Спикер столичного парламента Алексей Шапошников заявил, что оно будет рассмотрено.

Ранее m24.ru сообщало, что вместо памятника Дзержинскому на Лубянку предлагали вернуть бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на площади. Фонтан демонтировали в 1934 году и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Там сейчас размещается президиум Российской академии наук. Фонтан стоит в этом месте до сих пор, но не работает.

Вместе с тем Российское военно-историческое общество предлагает поставить в Москве памятник князю Владимиру, крестившему Русь в 988 году. Его хотели возвести на Воробьевых горах, но местные жители и студенты МГУ выступили против. В интернете запустили голосование о наилучшем месте для Владимира. В числе вариантов предлагается и Лубянская площадь. В первый день она лидировала, но затем вперед вырвалась Боровицкая площадь.

Элиза Таян, Анатолий Федотов