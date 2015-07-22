Незабываемые: Как согласовать установку памятника и мемориальной доски

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В столице регулярно появляются новые памятники, монументы и памятные знаки. Как они появляются, могут ли сами москвичи инициировать процесс установки памятника или скульптуры, как подать заявку на установку, и кто имеет право на мемориальные таблички в столице, разбирался корреспондент M24.ru.

Есть несколько видов монументального искусства, которые жители столицы могут предложить разместить в городе:



декоративная скульптура;

памятник историческому событию или выдающемуся человеку;

памятный знак (стела, обелиск и другие архитектурные формы);

монументальная композиция, в которую могут входить фонтаны, мобили (движущиеся инсталляции) и другие художественные объекты.

Установку монументов согласуют Москомархитектура, Департамент культурного наследия и Мосгордума.

Фото: M24.ru/Александр Сивцов

Подача заявки на установку памятников и скульптур

Предложение установить памятник или скульптуру могут направить граждане, коммерческие организации, органы исполнительной власти или общественные объединения. Подать заявку можно в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству или департамент культуры.

В своем предложении инициаторы должны указать:



сюжет памятника;

события или лицо, которым он посвящается;

адрес установки;

источник финансирования установки;

проект памятника (не обязательно).



"Если не представлен проект памятника, то наша комиссия примет решение об организации конкурса на его проект памятника", – рассказал глава профильного подразделения городского парламента Лев Лавренов.

Согласно закону города Москвы "О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения", выставки проектов, поданных на конкурс памятников, проводятся открыто. Все произведения должны экспонироваться вместе не менее двух недель.

Параллельно проходит общественное обсуждение проектов памятников, после чего жюри выбирает лучший из представленных вариантов.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

"Проекты памятников также должна согласовать Москомархитектура и Департамент культурного наследия города Москвы, – отметил Лавренов. – Обычно я сам направляю документы на согласование. И уже после того, как мы получаем визу от ведомств, памятники выносятся на рассмотрение комиссии".

Часто депутаты просят предоставить согласование установки памятника от муниципальных депутатов района.

Решение комиссии имеет рекомендательный характер. По итогам заседания формируется перечень памятников, установка которых еще должна быть утверждена Мосгордумой в целом.

Комиссия по монументальному искусству профильное подразделение Мосгордумы, решающее быть или не быть памятнику на столичных улицах, состоит из 17 членов. Предложить туда своего кандидата могут творческие объединения, научные организации и вузы сферы изобразительных искусств и архитектуры. профильное подразделение Мосгордумы, решающее быть или не быть памятнику на столичных улицах, состоит из 17 членов. Предложить туда своего кандидата могут творческие объединения, научные организации и вузы сферы изобразительных искусств и архитектуры. Заседания комиссии проходят не реже, чем раз в два месяца.



После утверждения проекта памятника в Мосгордуме, инициативная группа должна направить в мэрию два документа: один, подтверждающий согласование проекта памятника с комиссией по монументальному искусству, второй – одобрение городского парламента. К ним инициаторы прилагают письмо с просьбой выпустить распоряжение об установке монумента.

"А параллельно проходит конкурс на создание проекта памятника, который финансируют инициаторы, – рассказал начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок Сергей Половинкин. – Когда выбирают победителя, то проходит художественный совет в Москомархитектуре и Мосгорнаследии. Там эксперты оценивают модель памятника высотой один метр в мягком материале."

Помимо макета, специалисты ведомств и эксперты могут оценить также и глиняную модель в натуральную величину, которую готовят для отливки памятников.

"Всего весь процесс согласования занимает порядка 3-4 лет", – отметил Сергей Половинкин.

Проверено на практике

Своим опытом получения разрешения на установку памятника Марине Цветаевой с M24.ru поделился директор гимназии №1619 Александр Ждан. "У нас весь процесс занял полтора года, но, в основном, это было время, отведенное на переговоры со скульптором – Зурабом Церетели. Согласования с городскими инстанциями заняли примерно полгода", – рассказал он.

Памятник был утвержден на июльском заседании комиссии по монументальному искусству в городском парламенте.

"Москва в цифрах": Забота о памятниках

"От себя могу посоветовать тем, кто решится подать заявку на установку памятника запастись терпением и горячим желанием довести дело до конца. Чтобы монумент появился, нужно, чтобы за это радел весь коллектив жителей или членов организации", – заявил Ждан.

Установка мемориальных досок

Горожане не могут самостоятельно подать заявление на установку мемориальных досок. Комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры при департаменте культурного наследия принимает заявки только от юридических лиц, государственных организаций и общественных объединений. Предложения физических лиц не рассматриваются.

Доски посвящают видным представителям различных областей деятельности или знаковым городским событиям. Наличие у горожанина достижений в спорте, науке или искусстве нужно доказать.

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Для согласования установки мемориальной таблички необходимо подать следующие документы:



заявку от организации;

историческую или историко-биографическую справку;

копии архивных, наградных документов, подтверждающих достоверность события или заслуги увековечиваемого лица;

предложение по виду мемориальной доски и тексту надписи;

выписка из домовой книги с указанием периода проживания увековечиваемого лица;

письменное обязательство инициаторов, подтверждающее что они оплатят работы по проектированию, изготовлению, установке и торжественному открытию мемориальной доски.

Памятные таблички устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или смерти увековечиваемого деятеля. Однако, если организация хочет разметить знак на собственном здании, этот срок может сократиться до двух лет. А если лицо обладает государственными наградами, то процесс может пойти еще быстрее, рассказал Сергей Половинкин.

По словам представителя департамента культурного наследия мемориальная доска для кавалера ордена, обладателя наград за заслуги перед отечеством, звания почетного горожанина города Москвы и других знаков отличия, могут быть установлены сразу после поступления заявки.

"Конечно все равно будет художественный совет, где посмотрят табличку. Мы вообще воспринимаем Москву как открытую выставочную площадку, поэтому хотим, чтобы все мемориальные доски были своего рода произведением искусства, – добавил Половинкин. – На них должны быть красивые барельефы, если даже табличка просто текстовая, то может быть интересный шрифт выбран."

Мемориальные доски для одного человека или события устанавливаются только один раз. Если память о них уже увековечена в виде названия улицы, сквера, учреждения, памятника или бюста, то знак повесить не разрешат.

Кроме того, памятные таблички запрещено размещать на зданиях развлекательных учреждений:

