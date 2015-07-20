Место установки памятника князю Владимиру определит онлайн-опрос

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Российское военно-историческое общество запустило опрос по выбору места установки памятника князю Владимиру. Горожанам предложено выбрать один из трех вариантов, ранее одобренных экспертами, сообщает пресс-служба РВИО.

Монумент могут поставить в Зарядье, на Лубянской или Боровицкой площадях. В настоящее время в опросе лидирует вариант с Боровицкой площадью. Отдать свой голос можно здесь.

Эти три места были определены в ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков. В "лонг-лист" входили также смотровая площадка Воробьевых гор, сквер у Киевского вокзала, участок у храма Христа Спасителя и Ростовская набережная.

Голосование пройдет с 20 июля по 20 августа.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал широкий общественный резонанс. Среди других вариантов рассматриваются площадь Европы у Киевского вокзала, Лубянская площадь, новые районы столицы, площадка у храма Христа Спасителя.

Напомним, в этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.

В Мосгордуму пока никаких предложений от РВИО по поводу места установки памятника не поступало.