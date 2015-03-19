Памятник маршалу Рокоссовскому установят на одноименном бульваре

Константин Рокоссовский. Фотохроника ТАСС

Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому установят на бульваре Маршала Рокоссовского в Москве. Об этом сообщил на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, сообщает корреспондент M24.ru.

Маршал Рокоссовский Константин Константинович Рокоссовский – один из наиболее прославленных военачальников Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. В 1944 году получил звание маршала Советского Союза. В 1949 году стал маршалом Польши. Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года. В 1949-1956 годах занимал пост министра национальной обороны и заместителя председателя Совета Министров Польши. В конце 50-х - начале 60-х годов был заместителем министра обороны СССР.



Как сообщалось ранее, памятник маршалу установят на установят за счет средств "Российского военно-исторического общества". Он появится не позднее 2016 года.

Напомним, летом 2014 года в честь Рокоссовского была переименована станция метро "Улица Подбельского" Сокольнической линии.

Переименовать "Улицу Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского" предложил Сергей Собянин, смена названия приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, станция находится в непосредственной близости от бульвара Маршала Рокоссовского.