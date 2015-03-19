Как Шухов строил башню и как его последователи оказались в Австралии и Катаре

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

19 марта 1922 года один из символов современной Москвы – Шуховская радиобашня начала передавать сигналы. Все строительные работы были прекращены еще 28 февраля – именно тогда Шухов записал в своем дневнике: "Башня закончена, и мачта поставлена". Обозреватель M24.ru Алексей Байков рассказывает об истории создания Шуховской башни и о последователях великого инженера.

С бюрократической точки зрения, бытие любого сооружения начинается с момента официального признания его существования, то есть со дня подписания акта госприемки. Таковой был подписан Шуховым и представителями Наркомата почт и телеграфа 21 марта. Тогда что же было 19-го, спросите вы? Очень просто:, в этот день впервые в тестовом режиме заработали смонтированные на башне радиопередатчики. В мировой эфир ушла небольшая запись с концерта симфонического оркестра, так что именно этот день нужно считать разве что "днем начала вещания".

Так, с датой разобрались, теперь можно поговорить о смыслах и значениях.

Что такое гиперболоид?

Обычно форму башни, в которой и заключается уникальность ее конструкции, называют гиперболоидом вращения. Что это такое? Большинство граждан знакомы со словом "гиперболоид" вовсе не по урокам геометрии или учебникам сопромата, поэтому, услышав его, как правило, вспоминают про боевой лазер из романа А. Толстого. На самом деле гиперболоид – это такая фигура, по форме напоминающая седло для верховой езды. Ну, или половой коврик, который вы взяли за два конца и хорошенько встряхнули, – на ту долю секунды, пока его середина выгнется вверх, а противоположная от вас сторона устремится вниз, у вас в руках окажется гиперболоид. Если мысленно соединить концы такого коврика в подобие туры, то получится как раз "гиперболоид вращения". Главная особенность этой фигуры заключается в том, что если провести от ее вершины к основанию несколько диагональных прямых, то все они пересекутся хотя бы в одной точке. А если из таких элементов собрать башню…

"Нераскрытые тайны": изобретатель Владимир Шухов

Ветер – главный враг любого высотного сооружения. Он заставляет всю конструкцию вибрировать, расшатывая крепежные элементы, а еще ветер редко бывает "равномерным": у него случаются порывы, завихрения, циклоны и антициклоны, он сильно зависит от рельефа местности и еще многих десятков параметров. Приходится наращивать жесткость конструкций до бесконечности, увеличивая заодно и расход материалов. И малейшая ошибка в проектировании может привести к тому, что мост, линия электропередачи или офисное здание в один прекрасный день рухнут без видимых причин, и хорошо, если при этом обойдется без человеческих жертв.

Самое простое решение на уровне школьного учебника физики придумал пионер строительных металлоконструкций Гюстав Эйфель: если позволить ветру свободно проходить сквозь здание, то и нагрузка будет меньше. Эйфелева башня, несмотря на все протесты, была построена, пережила три попытки сноса и две войны и навсегда стала символом Парижа, но оставила после себя вопрос: а можно ли еще проще, лучше и дешевле?

"Разумеется", - ответил инженер Шухов и начертил на листе ватмана свой первый гиперболоид – проект водонапорной башни для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде 1896 года. В отличие от башни Эйфеля, у которой сужающийся шпиль покоился на расширяющемся основании, у Шухова изящный сетчатый конус держал на себе громадный бак, заполненный водой. Эта самая башня до сих пор стоит и не падает в селе Полибино Липецкой области.

До Шаболовки

Шухов немедленно получил на свои "гиперболоиды" патент и продал лицензию фирме Бари, которая за полтора десятка лет установила такие водонапорные башни во всех мало-мальски значимых городах Российской империи. Были они и в Москве, причем некоторые эксплуатировались до конца 50-х годов XX века, одну из них , стоявшую неподалеку от Ащеулова переулка, можно увидеть в фильме "Сын" (1955).

Но водонапорными башнями Шухов ограничиваться не собирался – по тому же принципу были построены Аджигольский и Станиславский маяки под Херсоном. Достоинства гиперболоидных башен были несомненны. Во-первых - исключительная устойчивость к любым проявлениям стихии. Во-первых, исключительная устойчивость к любым проявлениям стихии. Во-вторых, изящное криволинейное сооружение собиралось из прямых стальных стержней благодаря геометрическим особенностям гиперболоида. Для окончательной фиксации требовалось всего лишь стянуть всю конструкцию в нескольких местах кольцами. Ну и, наконец, в-третьих, – исключительная простота и дешевизна строительства подобных башен.

"Познавательный фильм": гиперболоид инженера Шухова

При этом даже сугубо утилитарные сооружения, построенные по проектам Шухова, вполне соответствовали эстетике начала XX века и рождали образы какой-то неземной технологической красоты. Сам инженер считал, что на визуальное восприятие влияет прежде всего количество стержней, образующих поверхность гиперболоидной башни и угол их наклона . Чем больше нижнее опоясывающее крепежное кольцо и чем меньше верхнее – тем больший наклон будет у стержней и тем стройнее будет выглядеть вся башня.

Но и на этом Шухов не остановился. Идею создания из прямых металлических стержней пространственных "сеток", позволявших создавать конструкции практически любой сложности, он также воплотил и в своих знаменитых ажурных перекрытиях. Крыши цехов Выксунского завода, ГУМа и Киевского вокзала сделаны по тем же принципам что и гиперболоидные башни. Радиомачты его конструкции ставились даже на корабли, например на российские броненосцы "Андрей Первозванный" и "Павел I" и на американский дредноут "Мичиган".

Как строили башню

Шухов долго вынашивал идею многосекционного гиперболоида. Для такой постройки не потребовались бы ни леса, ни подъемные краны: каждая секция должна быть объемом меньше предыдущей, ее можно собирать прямо внутри основания башни, а затем поднимать наверх при помощи канатов и блоков и прикреплять обычными болтами.

Тут как раз случилась революция и новой власти срочно потребовались зримые символы победы пролетариата, причем, чтобы видом они были поавангарднее и ценою подешевле. Ну и заодно нужно было сделать так, чтобы голос Москвы могла без проблем услышать вся страна и половина Европы. Предложенный Шуховым проект многосекционной гиперболоидной радиобашни должен был окончательно утереть нос Эйфелю: 350 метров в высоту против 300 у парижского железного символа. При этом весить она должна была всего лишь 2200 тонн (парижский монстр весит более 10 тысяч тонн)

Но шла гражданская война и за каждую лишнюю тонну стали надо было драться с Наркомвоенмором, в связи с чем "карася" пришлось урезать до 160 метров. Но все равно башня на Шаболовке стала самым высоким сооружением в России. Строительство шло медленно – тоже из-за войны. Да и вообще удивителен сам факт того, что подобный проект смогли начать и завершить в голодной Москве 1919-1921 годов. Видимо все это получилось исключительно благодаря гениальной простоте замысла Шухова и безоглядному энтузиазму, владевшему людьми в первые годы после революции.

Факты и истории из жизни башни Зимой 1922 года из-за сильного мороза металлические конструкции обледенели и трое рабочих, сорвавшись с вершины секции, разбились насмерть. Шухова судили за вредительство и приговорили к "условному" расстрелу с отсрочкой исполнения приговора до окончания строительства. После сдачи башни в эксплуатацию приговор был отменен.



В 1939 году самолет, летевший по маршруту "Киев" - "Москва" потерял управление и зацепил крылом один из тросов, протянутых от верхней площадки до земли для придания дополнительной устойчивости конструкции. Проведенное обследование показало, что башня выдержала удар и дополнительного ремонта ей не потребуется.



Тот самый роман Алексея Толстого ("Гиперболоид инженера Гарина") получил свое название именно в честь Шуховской башни.



В 1938 году на башне был впервые установлен передатчик телевизионного сигнала и состоялась первая телетрансляция. В 1950-х башня стала официальным символом советского телевидения.

И наконец, башня на Шаболовке - хоть и прекрасное, но вовсе не уникальное сооружение. Шухов впоследствии построил еще шесть очень похожих на нее многосекционных гиперболоидов для переброски через Оку линии электропередач Нижегородской ГРЭС в районе Дзержинска. Между прочим, это единственные в мире гиперболоидные опоры ЛЭП и их конструкция на сегодня признана историками архитектуры даже более совершенной, чем у башни на Шаболовке. Потом саму линию перенесли, а в 1990-х четыре из шести башен и остававшиеся на них провода стали добычей охотников за металлом. Последние две местные власти со скрипом взяли под охрану, но вандалы начали отрезать от них по куску и в 2005 году одна из башен все-таки рухнула. Взялись и за оставшуюся: к моменту, когда вокруг нее все-таки построили забор и посадили охранника, 16 из 40 опор уже были срезаны до уровня третьего кольца и два нижних кольца были украдены, но башня продолжала стоять. С 2008 года ведется ее реконструкция.



Гиперболоиды всех стран

Опоры ЛЭП на Оке стали последними башнями Шухова, построенными в СССР. Зато последователи нашего великого инженера появились по всему миру и проекты новых еще более грандиозных гиперболоидов рождаются чуть ли не ежегодно, ведь недаром башня на Шаболовке стала символом не только Центрального телевидения СССР, но и выставки "Инженерное искусство" в парижском центре Помпиду. С тех пор много воды утекло и много башен было построено, вот лишь некоторые из них:



сиднейская телебашня (309 метров) – второе по высоте здание в Австралии. Несмотря на название, не имеет никакого отношения к телевидению, а является туристической достопримечательностью с ресторанами, смотровыми площадками и прочая.

башня порта Кобе (Япония, 108 метров) – еще одна туристическая достопримечательность, с которой открывается великолепный вид на город и залив. В 1995 году выдержала 7-балльное землетрясение, чем еще раз доказала гениальность идей Шухова.

телебашня Гуанчжоу (600 метров) – вторая по высоте телебашня и самая высокая гиперболоидная конструкция в мире. Один из символов современного Китая.

Aspire Tower (318 метров) – художественный гиперболоид в виде факела, построенный к XV Азиатским играм 2006 года в спортгородке столицы Катара. Вошел в историю благодаря тому, что стал самым высоким сооружением, на котором был зажжен Олимпийский огонь. Еще в ней расположен самый высотный в мире плавательный бассейн – 80 метров над уровнем земли.

знаменитые "дома-шары" Бакминстера Фуллера – они тоже были сделаны "по мотивам" конструкций Шухова.

История строительства Шаболовской башни

И, наконец, можно вспомнить так и не построенный в Нагатинской пойме "хрустальный дом" (450 метров) по проекту Нормана Фостера, который должен был стать своего рода городом в городе с элитным жильем, офисами, развлекательными центрами, гостиницами и подземными паркингами. Кому – к сожалению, а кому и к счастью, но отставка Лужкова помешала инвесторам "украсить" Москву гигантской "стеклянной елкой". Ну ничего, зато у нас есть "Москва-Сити".

Напомним, что с 2002 года башня не используется для вещания, хотя на ней до сих пор размещены передатчики сотовой связи. С момента постройки ее ни разу не ремонтировали, и в начале 2014 года специалисты заявили, что Шуховская башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Сообщалось, что из-за угрозы обрушения ее могут демонтировать.

Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Александр Кузнецов. В итоге летом 2014 года было проведено голосование в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Более 90% москвичей высказались за то, чтобы оставить башню на прежнем месте.

Алексей Байков