В Александровском саду восстановят обелиск Романовых

Фото: ИТАР-ТАСС

Обелиск в память 300-летия царствования Дома Романовых вернется в Александровский сад к 4 ноября. Проект восстановления был поддержан комиссией по монументальному искусству, сообщает пресс-центр Мосгордумы.

Обелиск будет восстановлен по историческим чертежам и рисункам 1913 года. Тогда его венчал двуглавый орел, на пьедестале был изображен Георгий Победоносец. На постаменте - гербы, в свое время взятые из гербов Российской Империи. Фактически Романовский обелиск представлял собой 300-летнюю историю России в камне.

После Октябрьской революции сам монумент уцелел, но был значительно переделан. Вместо имен царской фамилии вырезали имена 19 мыслителей-идеологов революции. Были уничтожены и атрибуты прежней власти.

Вместо Георгия Победоносца появилась аббревиатура "СССР", вместо надписи "300-летие Дома Романовых" – лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

В таком состоянии памятник находился с 1918 года. В июне этого года памятник был отправлен на реставрацию, так как обелиск накренился и стал представлять серьезную угрозу для людей. Предполагается. что работы будут завершены к Дню народного единства.

За восстановление памятника ратуют потомки семьи Романовых. Глава Российского Императорского дома великая княгиня Мария Владимировна считает, что необходимо восстанавливать культурное наследие всех веков и разрушенное ранее справедливо восстанавливать в первозданном виде.