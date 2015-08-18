Таблички с QR-кодами установят на всех памятниках города через 4 года

"Интервью": Алексей Емельянов – о работе Мосгорнаследия

Через четыре года на каждом памятнике в столице должна быть установлена табличка с QR-кодом. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

При этом он уточнил, что установка подобных табличек уже проводится в рамках проекта "Узнай Москву".

"По инициативе департамента культурного наследия мы организовали такой проект. Всего в городе установлено порядка 1,5 тысячи таких табличек. И сейчас проект "Узнай Москву" – это уже городской портал, который не просто позволяет ознакомиться с какой-то информацией, но и оставить свое мнение там, что-то дополнить.

Безусловно, проект этот будет развиваться. И мы постараемся, чтобы каждый памятник через четыре года получил такую табличку, и чтобы через эту современную технологию москвичи и гости столицы узнавали о знаковых наших объектах", – заявил глава ведомства.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ранее m24.ru сообщало, что в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" у растений появятся таблички с QR-кодами. Проект планируют запустить в тестовом режиме уже этой осенью, а полностью внедрить в 2016 году.

С помощью QR-кодов можно будет узнать подробную информацию о конкретном виде в интернет-справочнике.