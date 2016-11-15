Памятник генералу Василию Маргелову установят до конца 2018 года

Памятник легендарному командующему ВДВ, герою Советского Союза Василию Маргелову установят в столице до конца 2018 года. Распоряжение об установке монумента подписал Сергей Собянин.

Памятник появится на улице Поликарпова. Около него разобьют сквер и установят фонтан. Конкурс на лучший проект монумента пройдет в закрытом режиме.

Маргелов возглавлял ВДВ с 1954 по 1979 годы. Он серьезно модернизировал воздушно-десантные войска. Его личность была настолько популярна среди военных, что Маргелова зачастую называли просто "дядей Васей".

Под руководством генерала Маргелова были созданы тяжелые парашютные платформы, парашютные системы и тары для десантирования грузов, парашютные приборы. Также при Маргелове специально для десантников начали создавать модификации стрелкового оружия.

Вклад Маргелова в формирование ВДВ в их нынешнем виде нашел отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ – "Войска дяди Васи".

