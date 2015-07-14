Памятник героине песни "Катюша" установят на северо-западе столицы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Памятник героине песни "Катюша" работы Зураба Церетели установят на северо-западе Москвы. Об этом сообщил глава комиссии по монументальному искусству при МГД Лев Лавренов, передает корреспондент m24.ru.

"Мы этот вопрос рассматривали и поддержали идею установки, поскольку инициаторы предлагали сделать это в дар городу, комиссии необходимы представить информацию о финансировании проекта. В настоящее время материал в комиссию поступил", – сказал Лавренов.

Кроме того, на комиссия решила установить памятник поэту Марине Цветаевой во дворе московской гимназии № 1619 на Таллинской улице. По словам директора гимназии Александра Жданова, никакой нагрузки на городской бюджет это не окажет.

Инициатором установки памятника стал коллектив гимназии, где находится единственный в России школьный музей, посвященный Марине Цветаевой. За эту идею высказался и департамент образования.

Помимо этого, в столице появится памятник Седьмой Бауманской дивизии народного ополчения. Монумент также выполнил Зураб Церетели. Памятник установят на площади Разгуляй в центре Москвы.

Изначально с предложением установить этот памятник в декабре прошлого года выступил глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин. Памятник установят за счет региональной общественной организации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.