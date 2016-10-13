Бюсты патриархов появятся возле храма Христа Спасителя

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Рядом с храмом Христа Спасителя установят художественные изображения патриархов Московских и всея Руси. Соответствующее решение приняла комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает ТАСС.

В дальнейшем проведут отбор тех, кто реализует данный проект, а также определят какими будут постаменты и сами бюсты.

Проект приурочен к 100-летию восстановления патриаршества на Руси, которое будет отмечаться в конце 2017 года. На проект предусмотрено 50 миллионов рублей. Он будет финансироваться за счет частных средств.

Вместе с тем комиссия по монументальному искусству не поддержала установку в столице скульптурной композиции "Рука Бога", являющейся копией знаменитой работы итальянского скульптора Лоренцо Куинна.

Установить скульптурную композицию предполагалось на территории бизнес-центра Nordstar Tower по адресу улица Беговая, дом № 3, строение 1.