На стадионе "Спартака" создадут музей и поставят памятники футболистам

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории стадиона "Открытие Арена" московского футбольного клуба "Спартак" планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну, сообщает в четверг 13 февраля пресс-служба стрйокомплекса Москвы.

Главный инженер строительства Александр Шишло рассказал, что все подтрибунные помещения будут оформлены в "фирменной" красно-белой цветовой гамме, полы планируется застелить красно-белой брусчаткой, а лестничные марши сделать белыми. Шишло отметил, что помимо буфетов на стадионе разместят сувенирные магазины.

На данный момент уже возведена металлоконструкция крыши стадиона и началась установка кресел на трибунах.

Напомним, стадион "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Окончание работ запланировано на июнь 2014 года. В матче-открытии новой арены "красно-белые" планируют сыграть с "Манчестер Юнайтед". Вместимость стадиона составит 44 тысячи человек, а к чемпионату мира 2018 года, который впервые будет проводиться в России, - 46 тысяч.

Общая площадь объектов строящегося спорткомплекса "Спартак" превышает 127 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут стадион, универсальный спортзал, административные здания, склад и две открытых многоярусных надземных стоянки на 365 машино-мест.

Одновременно со стадионом планируется открыть станцию метро "Спартак" на Таганско-Краснопресненской линии. Станция мелкого заложения, ранее проходившая под рабочим названием "Волоколамская", размещена на перегоне между станциями "Тушинская" и "Щукинская".