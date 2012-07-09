Установка памятника Мусе Джалилю обойдется в 40 миллионов рублей

Начальная (максимальная) стоимость контракта по установке памятника татарскому поэту Мусе Джалилю на юге столицы составляет 40 миллионов рублей, говорится в документах сайта госзакупок.

Как ранее сообщалось, бронзовый памятник высотой 4,6 метра и весом 1,5 тонны власти планируют расположить на пересечении улиц Мусы Джалиля и Братеевской, на территории парка Царицыно. Авторы эскизов к проекту - скульптор Юрий Злотя и архитектор Юрий Калмыков.

В материалах сайта добавляется, что срок выполнения работ - 31 день.