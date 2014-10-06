Форма поиска по сайту

06 октября 2014, 16:33

Культура

Памятник Жукову могут перенести с Манежной площади

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы на заседании 14 октября обсудит вопрос переноса памятника маршалу Георгию Жукову, сообщается на сайте столичного парламента. Монумент, установленный на Манежной площади, планируют перенести, а на его место поставить новый конный памятник полководцу.

Также 14 октября депутаты обсудят возведение 11 новых монументов. По результатам заседания в столице могут появиться следующие памятники и памятные знаки:

  • памятный знак "Воинам-Победителям";
  • памятник "Россия - многонациональная страна, единая семья";
  • памятник погибшим журналистам;
  • памятный знак в честь 70-летия Великой Победы;
  • памятник Владимиру Красное Солнышко - Крестителю Руси;
  • памятник "Матерям-вдовам Великой Отечественной войны";
  • памятник "Всем отдавшим жизнь за Отечество";
  • памятник М.И.Цветаевой;
  • памятник П.Г.Шелапутину;
  • памятник Воинам-победителям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
  • памятник Д.Д.Шостаковичу.

5 из них принесены в дар городу и будут возведены без привлечения бюджетных средств.

Кроме того, на заседании обсудят изменение предполагаемого места установки композиции "Оборона Севастополя. 1942 год". Как ранее сообщало издание M24.ru, в мае Мосгордума планировала установить памятник на юго-западе столицы - на пересечении Севастопольского и Балаклавского проспектов. Скульптурная композиция также подарена городу.

История вопроса: памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову появился на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной Войне. Автором памятника стал скульптор Вячеслав Клыков, среди работ которого памятник Кириллу и Мефодию в Москве и статуя княгини Ольги в Пскове.

Памятник Жукову сначала планировали установить на Красной площади напротив Исторического музея. Однако, поскольку Красная площадь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, было решено установить скульптуру на Манежной площади с противоположной стороны музея.

памятники проекты Великая Отечественная война оборона Севастополь

Главное

