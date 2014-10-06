Памятник Жукову могут перенести с Манежной площади

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы на заседании 14 октября обсудит вопрос переноса памятника маршалу Георгию Жукову, сообщается на сайте столичного парламента. Монумент, установленный на Манежной площади, планируют перенести, а на его место поставить новый конный памятник полководцу.

Также 14 октября депутаты обсудят возведение 11 новых монументов. По результатам заседания в столице могут появиться следующие памятники и памятные знаки:

памятный знак "Воинам-Победителям";

памятник "Россия - многонациональная страна, единая семья";

памятник погибшим журналистам;

памятный знак в честь 70-летия Великой Победы;

памятник Владимиру Красное Солнышко - Крестителю Руси;

памятник "Матерям-вдовам Великой Отечественной войны";

памятник "Всем отдавшим жизнь за Отечество";

памятник М.И.Цветаевой;

памятник П.Г.Шелапутину;

памятник Воинам-победителям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

памятник Д.Д.Шостаковичу.

5 из них принесены в дар городу и будут возведены без привлечения бюджетных средств.

Кроме того, на заседании обсудят изменение предполагаемого места установки композиции "Оборона Севастополя. 1942 год". Как ранее сообщало издание M24.ru, в мае Мосгордума планировала установить памятник на юго-западе столицы - на пересечении Севастопольского и Балаклавского проспектов. Скульптурная композиция также подарена городу.