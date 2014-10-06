Памятник Жукову могут перенести с Манежной площади

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы на заседании 14 октября обсудит вопрос переноса памятника маршалу Георгию Жукову, сообщается на сайте столичного парламента. Монумент, установленный на Манежной площади, планируют перенести, а на его место поставить новый конный памятник полководцу.
Также 14 октября депутаты обсудят возведение 11 новых монументов. По результатам заседания в столице могут появиться следующие памятники и памятные знаки:
- памятный знак "Воинам-Победителям";
- памятник "Россия - многонациональная страна, единая семья";
- памятник погибшим журналистам;
- памятный знак в честь 70-летия Великой Победы;
- памятник Владимиру Красное Солнышко - Крестителю Руси;
- памятник "Матерям-вдовам Великой Отечественной войны";
- памятник "Всем отдавшим жизнь за Отечество";
- памятник М.И.Цветаевой;
- памятник П.Г.Шелапутину;
- памятник Воинам-победителям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- памятник Д.Д.Шостаковичу.
5 из них принесены в дар городу и будут возведены без привлечения бюджетных средств.
Кроме того, на заседании обсудят изменение предполагаемого места установки композиции "Оборона Севастополя. 1942 год". Как ранее сообщало издание M24.ru, в мае Мосгордума планировала установить памятник на юго-западе столицы - на пересечении Севастопольского и Балаклавского проспектов. Скульптурная композиция также подарена городу.
История вопроса: памятник ЖуковуПамятник маршалу Георгию Константиновичу Жукову появился на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной Войне. Автором памятника стал скульптор Вячеслав Клыков, среди работ которого памятник Кириллу и Мефодию в Москве и статуя княгини Ольги в Пскове.
Памятник Жукову сначала планировали установить на Красной площади напротив Исторического музея. Однако, поскольку Красная площадь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, было решено установить скульптуру на Манежной площади с противоположной стороны музея.