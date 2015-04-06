Как оживить памятник: разработана концепция нового облика Зарайска

Фото: Архитектурная мастерская Асадова

Подмосковное отделение Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК) провело презентацию проекта реновации исторического центра Зарайска, подготовленную Архитектурной мастерской Асадова. Напомним, что Зарайск - это одно из двух исторических поселений федерального значения, находящихся в Подмосковье, наряду с Коломной. M24.ru напоминает историю этого города и рассказывает, каким он может стать, если концепция будет реализована.

Как объяснил, M24.ru один из авторов проекта Джемал Сурманидзе, разработка проекта строилась на нескольких простых принципах. Необходимо развивать город, не расширяя урбанизированное пространство. Если есть возможность, лучше восстанавливать и приспосабливать уже существующие здания, а не строить новые. С точки зрения транспорта приоритет должен быть у пешехода, велосипеда и общественного транспорта, а не у личного автомобиля.

По словам Сурманидзе Безусловно, не должны быть нарушены охранные зоны памятников архитектуры, надо очень бережно относится и к облику зданий и к исторический планировке города. При этом можно и нужно уплотнять и оживлять центр города за счет воссоздания утраченных объектов и разворачивания инфраструктуры гостеприимства - магазинов, гостиниц и другие туристических объектов. Без нее, туриста не привлечь и денег для городского бюджета с него не получить.

Главная задача, сохранив историческую часть города, создать возможности для привлечения большего количества туристов и инвесторов.



"Зарайск интересный город. За счет того, что он находится на самом краю Московской области, в советское время ему удалось сохранить как историческую планировку, так и достаточное количество ценных архитектурных памятников, что и делает его привлекательным для посещения", - объяснил Джемал Сурманидзе.

По мнению руководителя подмосковного отделения ВООПИК Евгения Соседова, авторы концепции поработали очень хорошо и сделали упор на сохранение культурного наследия и исторический облика центра города. При этом он добавил, что сейчас такие концепции и альбомы готовятся для практически всех городов Московской области в рамках программы Архитектура и градостроительство Подмосковья. Однако в силу того, что не везде определены границы охраняемых зон памятников и генеральные планы развития городов, пока сложно сказать, удастся ли за счет такой работы сохранить историческую часть городов.

"Впрочем Зарайск город без каких-либо серьезных конфликтов с застройщиками, так что там концепция вполне может быть реализована в своем изначальном виде", - заключил Соседов.

Зарайский кремль. Фото: Архитектурная мастерская Асадова

История города

Допустим, о Москве мы знаем все, ну или почти все. А что мы знаем о городах области, особенно расположенных за пределами 100-километровой зоны?

Вот, например Зарайск при советской власти перешел из рязанского "подданства" в московское. Откуда такое странное название? История была трагическая, вполне достойная пьес Шекспира. В 1237 году, когда тумены Бату-хана вышли на границу Рязанского княжества, князь Юрий Игоревич направил к монголо-татарским захватчикам посольство во главе со своим сыном Федором Юрьевичем с богатыми дарами и просьбой "чтобы не воевал Резанския земли".

Батый дары принял, сперва даже согласился не воевать, но потом "нача просити у рязаньских князей тщери или сестры собе на ложе", в особенности – жену Федора Юрьевича, княгиню Евпраксию, которая была "от царьска рода (то есть происходила от византийских кесарей), и лепотою-телом красна бе зело". Федор Юрьевич, разумеется, ответил, что сперва монголам придется порубать всех рязанских мужиков. Батый, которому требовался только формальный предлог, приказал князя убить и тело выбросить собакам, а войску – выдвигаться на Рязань.

Пестун (воспитатель) Юрия Федоровича по имени Апоница, ночью сумел выкрасть и похоронить тело своего господина, а потом направился со скорбной вестью в село Красное, которым владел убитый князь. Узнав о гибели мужа, Евпраксия, взобралась на колокольню и "ринуся из превысокаго храма своего с сыном своим со князем Иваном на среду земли, и заразися до смерти". Заразиться в переводе со старославянского означает убиться, то есть подчеркивалось, что княгиня и ее сын погибли мгновенно.

Во время походя на Рязань монголы стерли Красное с лица земли, а когда поселение на этом месте возродилось, то в память о поступке Евпраксии, взявшей на душу смертный грех ради того, чтобы не становиться ханской наложницей, новый город назвали Заразском. Постепенно это имя редуцировалось до более благозвучного – Зарайск.

Впрочем, существует и иная версия происхождения именигорода, тоже филологического свойства: весь правый берег местной реки Осетр изрезан оврагами, которые на старославянском тоже назывались "заразами". Вообще-то новое название появилось не сразу, и в летописях фигурируют такие варианты как Новгородок-на-Осетре, Никола Заразский - в честь местного храма Николы Чудотворца, а далее пошли вариации: Заразск, Заразский город, Зараской, и наконец, в XVIII веке в документах окончательно утвердилось Зарайск.



Зарайск – одно из двух поселений Московской области, имеющее статус исторического города федерального значения. На территории города и района расположено более 300 архитектурных, исторических, археологических и других памятников. В исторической части города полностью сохранилась структура застройки, утвержденная еще Екатериной II. Облик Зарайска формируют площади в форме ромбам, ансамбль кремля с храмами (XVI –XX вв), торговые ряды (XVIII в), здания промышленной и гражданской архитектуры (XVIII–XIX вв), четырехъярусная восьмигранная напорная башня (1916) и другие яркие образцы архитектуры разных эпох. Несомненную ценность представляют ландшафты, в которые погружен город.

Вообще-то люди в этом месте жили еще до Древней Руси. В 1980 году прямо в центре города была найдена знаменитая на весь мир Зарайская стоянка, относящаяся к верхнему палеолиту. Археологи обнаружили огромное количество кремневых орудий, "фундаменты" жилищ из бивней и черепов мамонтов, сельскохозяйственные инструменты и даже предметы искусства: "палеолитических венер", ожерелья, резную статуэтку бизона и загадочные конусы из отшлифованной и покрытой узорами кости, назначения которых никто не может понять до сих пор. В общем, еще до поялвения там славян и финно-угров жизнь в Зарайске била ключом.

Ну а во времена более поздние, основатели Новгородка сделали правильные выводы из разорения Рязани Батыем и укрепили город не на шутку. Вокруг будущего Зарайска был построен Острог с земляными валами, деревянными стенами и двенадцатью башнями. Город вошел в состав Большой Засечной Черты – линии укреплений, защищавшей южные рубежи Руси от набегов степняков из Дикого поля и "держал" пересечение дорог на Коломну и на Москву.

В 1528 году по распоряжению Василия III, Острог был дополнен последним рубежом обороны - внутренним каменным кремлем. Так что в Зарайске есть свой собственный, причем настоящий, боевой, а не "парадный" как в Москве кремль, да еще и великолепно сохранившийся. При Василии, Иване Грозном и Федоре Иоанновиче крымские татары и ногайцы штурмовали Зарайск 5 раз: в 1533, 1541, 1542 1551, 1570 годах, но всякий раз разбивались об его каменные стены.

Самая жестокая сеча состоялась в 1542 году, когда "многие люди Крымские и иные многие мурзы" под командованием Имин-Гирея "пришли к Николе к Заразскому". Но московские войска под командованием воеводы Петра Пронского "против Крымских людей вышли и с ними ся видели и языки [пленных] у них поимали. И Крымские люди от того дрогнули и пошли с великого князя украины вон, воевав Рязанские места", проще говоря – пошли грабить деревни.

Архитектурная мастерская Асадова

Зато во время Смуты Зарайск все-таки взяли, причем два раза. В 1606 году Зарайск без особого сопротивления сдался вожаку казацкого и крестьянского восстания Ивану Болотникову. А в 1608 году один из военачальников Лжедмитрия II, польский полковник Лисовский "пришел под Зарайск с литовскими людьми и русскими ворами и город Зарайский взял". Причем местные жители, которых откровенно достала постоянная смена властей в Москве и связанный с политическими пертурбациями рост налогов, сами привели в лагерь тушинцев пленного воеводу.

В Переяславле Рязанском собрали ополчение и попытались отбить стратегически важную крепость, но поставленный командовать воевода Захарий Ляпунов до крайности любил выпить и за дисциплиной не следил. Результат вышел вполне закономерный: войско пришло под Зарайск слегка окосевшим, а Лисовский "вышел из Зарайска, моcковских людей побил наголову и многих живых взял".

После того как город все же отбили обратно, новым воеводой Зарайска был поставлен никто иной как князь Дмитрий Пожарский. Он сумел добиться от местных жителей лояльности Шуйскому и попытка "воров" Лжедмитрия II устроить очередной штурм провалилась. А в 1611 году уже зарайские войска во главе с Пожарским отправились отвоевывать Москву в составе Первого ополчения.

В 1673 году крымские татары в последний раз постучались в ворота Зарайска. Воевода Матвей Карандеев успешно отразил нападение, на чем военная история города благополучно и завершилась.

А еще именно с Зарайска начался российский военно-морской флот. В 1669 году здесь, в селе Дединово был спущен на воду пинас "Орел", первый боевой корабль европейского типа отечественной постройки. Его пластиковую модель фирмы "Звезда" в детстве клеил и с гордостью ставил себе на полку, наверное, каждый третий советский, а потом и российский мальчишка.

Правда никаких особых подвигов за этим первенцем не числится: в 1670 году он был захвачен под Астраханью ватагой Стеньки Разина и сожжен. Казаки предпочитали струги, а европейский парусник казался им слишком сложным в управлении. Зато силуэт "Орла" послужил прототипом кораблика со шпиля Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

В истории русской культуры Зарайск тоже отметился, правда весьма странным образом: располагавшееся в его окрестностях село Даровое и деревню Чемошню в 1831 году купил отец Достоевского и стал привозить туда сыновей на время каникул. Так что все описания русской деревни и крестьянства в романах Достоевского – они оттуда, из-под Зарайска. В 1839 году М.А. Достоевский был убит в Чемношне собственными крепостными, что видимо тоже в немалой степени повлияло на будущего писателя.

В XVIII веке город окончательно утратил военное значение, а в середине XIX столетия – заодно и торговое. После того как 1847 году был проложен Астраханский тракт ( ныне – Рязанское шоссе), Зарайск оказался в стороне от торговых путей и даже три проводившиеся вы нем ежегодных ярмарки уже не могли изменить положение. Железная дорога также обошла его стороной и лишь в конце XIX века туда была проложена ветка от Лухвиц. Зато Зарайск благополучно избежал всех исторических коллизий века XX: ни Гражданская ни Великая Отечественная война его так и не коснулись. Немецкие войска даже вышли на границу области, но в сам город не вошли, а также не обстреливали и не бомбили, благодаря чему кремль, как и многие памятники уже сохранились практически в неприкосновенности.

В общем в Зарайске есть что посмотреть. Если не полениться и доехать – то вы увидите сохранившийся практически в неприкосновенности с конца XIX века типичный российский "уездный город N", а подобных мест не так уж и много осталось.

Алексей Байков, Григорий Смолицкий