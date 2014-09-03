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Мэр Москвы

03 сентября 2014, 17:54

Мэр поручил установить в Москве памятники Вахтангову и Рокоссовскому

памятники проекты культурное наследие Константин Рокоссовский Сергей Собянин Евгений Вахтангов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Собянин поручил установить в столице памятники Евгению Вахтангову и Константину Рокоссовскому до 31 декабря 2016 года. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Памятник режиссеру установят в сквере перед Театральным институтом имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова в Большом Николопесковском переулке, 12А. При этом институт профинансирует установку монумента и в дальнейшем будет контролировать его содержание.

Евгений Вахтангов - советский и российский актер, театральный режиссер. Основал и с 1913 года руководил студенческой драматической студией, которую в 1926 году переименовали в театр имени Вахтангова.


Памятник маршалу Рокоссовскому появится на одноименном бульваре в ВАО между домами 11 и 12. Памятник установят за счет средств "Российского военно-исторического общества". Отмечается, что на лучший проект памятника проведут творческий конкурс.

Константин Рокоссовский - один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Дважды Герой Советского Союза. В 1949-1956 годах занимал пост министра национальной обороны и заместителя председателя Совета Министров Польши. В конце 50-х - начале 60-х годов был заместителем министра обороны СССР.


Добавим, сегодня в центре Москвы открыли памятник основателям Московского Художественного театра - Станиславскому и Немировичу-Данченко. Как сообщает ИТАР-ТАСС, мемориальный знак установили на пересечении Тверской улицы и Камергерского переулка около входа в МХТ имени Чехова. Памятник создали по инициативе художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова.

Памятник представляет собой двухфигурную композицию со стелой, установленной на постамент. Внизу стелы располагается доска с латинской надписью "Homines, leones, aquilae et perdices, cervi cornigeri…", взятая из начала пьесы Чехова "Чайка": "Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...". Автором монумента стал Алексей Морозов.

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