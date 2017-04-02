Памятник Евтушенко могут установить в Москве

Мосгордума готова рассмотреть возможность установки памятника Евгению Евтушенко, сообщает телеканал "Москва 24".

Пока официальных предложений нет, но одним из подходящих мест мог бы стать участок возле Политехнического музея. Это значимое место в развитии движения поэтов-шестидесятников, к которым принадлежал и Евгений Евтушенко.

Ранее стало известно, что Евтушенко похоронят в подмосковном Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака – так пожелал сам поэт.

Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни. Родственники рассказали, что он умер безболезненно в кругу своей семьи.