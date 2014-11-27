Минспорт увековечит имя Тихонова после консультаций с ЦСКА и городом – Мутко

Фото: ТАСС

Министерство спорта России обязательно увековечит имя легендарного тренера Виктора Тихонова после консультаций с руководством хоккейного ЦСКА и властями столицы, заявил глава министерства Виталий Мутко.

"Конечно, нужно сделать все, чтобы сохранить память о нем. Как именно увековечить имя? Не хотелось бы решать что-то скоропалительно. Сядем вместе с руководством ЦСКА и властями города, подумаем. Это будет сделано обязательно, я уверен. Мы должны сохранять память о таких людях. Все-таки три раза привести команду к олимпийскому пьедесталу – даже не представляю, что нужно сделать, чтобы такое повторить", – приводит слова Мутко Р-Спорт.

"Тихонов был не просто тренером. Он – глыба, человек, с которым можно было обсуждать все. Говорим о профессиональном хоккее – он в курсе, говорим о детском – снова. Виктор Васильевич видел хоккей комплексно, потому что это было смыслом всей его жизни. Мы можем обсуждать его как тренера, но он был государственным человеком. Это делает его неповторимым. До последнего дня мы могли говорить с Тихоновым о хоккее. Главная мысль – сохранить этот вид спорта в стране", – добавил Мутко.

Скончался легендарный хоккейный тренер Виктор Тихонов

Виктор Тихонов скончался 24 ноября на 85-м году жизни. Еще в середине октября сообщалось об ухудшении здоровья прославленного тренера. Он проходил курс лечения дома, а затем был госпитализирован в институт имени Склифосовского. В ночь с воскресенья на понедельник у Виктора Тихонова остановилось сердце.

Прощание с Тихоновым прошло 27 ноября в Ледовом дворце ЦСКА. Память великого тренера почтили министр спорта России Виталий Мутко, главный тренер сборной Олег Знарок, министр обороны Сергей Шойгу, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Тихонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с могилами двух других знаменитых хоккейных тренеров – Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышева.