В Москве может появиться площадка для кемпинга

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Мосгордуме предложили организовать в Москве специальную площадку для кемпинга, сообщил Агентству "Москва" глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

"Действительно, автотуризм – одно из перспективных направлений, он может быть интересен как россиянам, так и иностранцам. С учетом того, что в последнее время поток туристов в Москву увеличивается, надо предусмотреть в нашем городе возможность и для такого вида туризма", – сказал он.

По его словам, площадку реально организовать на территории развивающегося ТиНАО. Депутат отметил, что направление автотуризма дает приток денежных средств в экономику.

1 августа 2014 года кемпинговая зона открылась в "Сокольниках". Помимо домов на колесах там могут останавливаться туристы с палатками. Там есть около 50 мест для домов на колесах, а в зоне палаток могут разместиться более 200 человек.

Ранее сообщалось, что вдоль платной трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" появятся 22 многофункциональные зоны с точками питания, автосервисом и кемпингами. По словам председателя правления ГК "Росавтодор" Сергея Кельбаха, до этого на трассе не было предусмотрено точек качественного сервиса для обслуживания автомобилей, отдыха, торговли и общепита.