Уволенный замминистра образования намерен стать ректором вуза

Игорь Реморенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Освобожденный от должности замруководителя Минобрнауки России Игорь Реморенко сообщил, что после отставки намерен возглавить крупный вуз и заняться исследовательской деятельностью в сфере образования.

"Я засиделся на государственной службе, на которой я провел 10 лет. У меня возникли проекты, не связанные с госслужбой", - приводит слова экс-чиновника агентство "Интерфакс".

Реморенко, который курировал в министерстве дошкольное и школьное образование, отметил, что в вопросе ухода с должности на него не было никакого давления. "Напротив, меня просили хорошенько подумать, прежде чем уйти с поста замминистра", - сказал он.

Вместе с тем бывший замминистра не назвал вуз, ректором которого он намерен стать. "Это скоро объявит учредитель данного учебного заведения", - сообщил Реморенко. По его словам, в новой должности он намерен сосредоточиться на исследовательских программах в образовании.

Между тем источник, близкий к департаменту образования Москвы, сообщил агентству, что Реморенко в ближайшее время может возглавить Московский городской педагогический университет (МГПУ).

Распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об освобождении Реморенко от должности замминистра образования и науки "в связи с переходом на другую работу" появилось на сайте правительства РФ 22 июля. Игорь Реморенко, занимавший свой прежний пост с 3 февраля 2011 года, стал вторым замом министра образования Дмитрия Ливанова, лишившимся своего поста в течение последних двух месяцев. В конце мая стало известно об отставке другого замглавы ведомства Игоря Федюкина, который написал заявление по собственному желанию.