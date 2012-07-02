Глава УВД столичного метро освобожден от должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя УВД столичного метрополитена Николая Иванова.

«Освободить от должности… генерал-майора полиции Иванова Николая Николаевича, начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве», – сообщается в указе, размещенном на сайте президента России.

Тем же указом освобождены от должности генерал-майор внутренней службы, начальник управления МВД по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Валерий Грибакин и генерал-майор полиции, помощник министра внутренних дел Виктор Камерцель.

Указ вступает в силу со дня его подписания.