Госпитализированные клиенты столичной столовой идут на поправку

Отравившиеся сотрудники магазина попали в больницу с острой кишечной инфекцией после обеда в столовой на Ясном проезде в Южном Медведково, сообщает Агентство "Москва".

С 16 по 19 июля в ИКБ №2 поступили 45 пациентов с проявлениями кишечной инфекции, рассказала главный врач больницы Светлана Краснова. Она добавила, что у всех пострадавших заболевание протекало одинаково, с проявлениями лихорадки до 40 градусов.

При поступлении в больницу, состояние всех пациентов было оценено как средней степени тяжести, однако лечение быстро дало положительный эффект.

Работа по диагностике заболеваний проводилась в тесном сотрудничестве с управлением Роспотребнадзора по Москве и была проведена в самые короткие сроки. По словам главврача, больница так же хорошо обеспечена всеми необходимыми лекарствами и расходными материалами.

Первыми о массовом отравлении в столовой сообщили представители Роспотребназдора. Ведомство зарегистрировало 65 случаев острой кишечной инфекции у 65 сотрудников обувного магазина ООО "Рандеву", которые посетили столовую ООО "Вэлла" по адресу: Ясный проезд, д.26, корп. 4.

В результате 48 человек были госпитализированы в инфекционные стационары: 45 – в Москве и три – в Московской области. Среди них были и два сотрудника столовой.

В отношении столовой проводится эпидемиологическое расследование, в работе предприятия общественного питания уже выявлены грубые нарушения.