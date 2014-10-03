Три человека попали в больницу после отравления "спайсами"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На северо-западе Москвы трех человек госпитализировали после отравления курительными смесями, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме №5 на Тушинской улице. Об отравившихся гражданах полицейским сообщили из больницы. В настоящий момент сотрудники УВД по СЗАО устанавливают обстоятельства данного инцидента.

Отметим, что массовые отравления людей курительными смесями начались в сентябре в ряде российских регионов. От "спайсов" скончались, по меньшей мере, 13 человек. В столице почти каждый день оперативники задерживают распространителей смертельного вещества, а изъятые препараты уничтожают.

Согласно предварительным данным, симптоматика отравления имеет признаки, схожие с признаками отравления веществами, угнетающими центральную нервную систему. Несколько лиц, обратившихся за медицинской помощью, указывают, что приобретали "курительную смесь".