Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2014, 10:15

Происшествия

Три человека попали в больницу после отравления "спайсами"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На северо-западе Москвы трех человек госпитализировали после отравления курительными смесями, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме №5 на Тушинской улице. Об отравившихся гражданах полицейским сообщили из больницы. В настоящий момент сотрудники УВД по СЗАО устанавливают обстоятельства данного инцидента.

Отметим, что массовые отравления людей курительными смесями начались в сентябре в ряде российских регионов. От "спайсов" скончались, по меньшей мере, 13 человек. В столице почти каждый день оперативники задерживают распространителей смертельного вещества, а изъятые препараты уничтожают.

Согласно предварительным данным, симптоматика отравления имеет признаки, схожие с признаками отравления веществами, угнетающими центральную нервную систему. Несколько лиц, обратившихся за медицинской помощью, указывают, что приобретали "курительную смесь".

Сайты по теме


отравления курительные смеси спайсы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика