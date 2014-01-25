Тепло вернули в большинство домов в Лыткарино

Без отопления в Лыткарино остаются 4 жилых дома

Ремонтным бригадам удалось вернуть тепло в большинство домов в подмосковном Лыткарино. На данный момент восстановлено отопление во всех социально значимых объектах. Не подключенными пока остаются 4 дома: один девятиэтажный и три пятиэтажных.

По данным регионального ГУ МЧС, ориентировочное время восстановления теплоснабжения 18.00-19.00.

Напомним, утром 25 января из-за прорыва трубы в котельной №1 в Лыткарино без тепла остались 189 домов, в которых проживает около 35 тысяч человек.

Для местных жителей открыли пять пунктов временного размещения. Граждан разместили по адресам: школа №3, улица Октябрьская, дом 17; спорткомплекс "Кристалл", проспект Шестакова, дом 14, строение 2; музыкальная школа, улица Сафонова, дом 2А; колледж "МОКТЭК", улица Сафонова, дом 1; ДК "Центр Молодежи", улица парковая, дом 16.