Отопление в московских домах включат 21 сентября

Отопление в столичных квартирах могут включить уже завтра

Отопление в столичных домах могут включить уже в субботу. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"Отопление в дома пойдет с 21 сентября, - сказал Бирюков. - По нормативам на подключение отопления во всех районах города должно уходить пять суток, поэтому сначала начнут обогревать отдаленные районы".

В течение субботы батареи парового отопления заработают в 40 процентах столичных домов. В воскресенье отопление включат во всех социальных учреждениях города - школах, детских садах и больницах, сообщает пресс-служба правительства Москвы. К 26 сентября тепло появится во всех московских домах.

Бирюков отметил, что все потребители готовы к включению отопления. Обеспечивать Москву теплом в этом сезоне будут 17 теплоэлектроцентралей и 217 котельных.

Отметим, что отопление в домах включают, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов в течение пяти суток. По данным синоптиков, начиная с 21 сентября в последующие пять дней температура не превысит этой нормы.

Отопительный сезон в социальных учреждениях Москвы начался еще 17 сентября - многие поликлиники, больницы, школы и детские сады уже обеспечены теплом.

Работа по подготовке городского хозяйства к зимнему сезону была завершена 13 сентября. К пуску тепла готовы и столичные энергетики, они провели обследование и ремонт газовых сетей, а также завершили работы по подготовке магистральных тепловых сетей.

В прошлом году отопительный сезон начался 6 октября, а завершился 30 апреля.