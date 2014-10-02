Общественная палата открыла горячую линию для жалоб на отопление

Фото: M24.ru

Общественная палата России открыла горячую линию для жалоб на отопление, сообщается на сайте ОП.

Граждане могут обращаться в ОП в том случае, если дом вовремя не подключили к теплоснабжению, температура помещения ниже положенной нормы или если в районе до сих пор не отапливаются детские сады, школы, поликлиники, больницы. Сообщить об этом можно по бесплатному телефону 8-800-700-8-800 (по будням, с 09.00 до 18.00).

"Несмотря на то, что к сезону отопления и местные, и региональные власти готовятся каждый год, он не проходит без сбоев. Где-то срываются сроки, где-то прорывает трубы, так как летом, возможно, их не привели в порядок. И здесь крайне важен общественный контроль. Мы выступаем здесь в роли "диспетчера", который будет работать на то, чтобы предотвратить подобные случаи", - заявил инициатор горячей линии, первый заместитель председателя Комиссии ОП по социальной инфраструктуре и ЖКХ Артем Кирьянов.

Он добавил, что из некоторых регионов уже поступили жалобы на то, что в детских садах не дали тепло и малыши заболевают.

По всем поступившим обращениям Общественная палата будет организовывать проверки и направлять оперативные запросы в региональные жилищные инспекции. Информация также будет направлена главам городов и регионов.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что на 26 сентября московские коммунальщики включили отопление более чем в половине жилых домов столицы. К теплу подключено 63% жилого фонда и 81% объектов социальной сферы.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к зимнему отопительному сезону. Всего московские власти подготовили к отопительному сезону 17 городских ТЭЦ, 34 районных и 43 квартальных тепловых станций. Кроме того, столичные коммунальщики организовали работу 124 малых котельных, более 16 тысяч километров тепловых сетей и почти 10 тысяч тепловых пунктов.

Также были сформированы запасы резервного топлива, которые в случае необходимости смогут обеспечивать теплом столицу в течение 15 суток. Помимо этого, работники ЖКХ проверили готовность аварийной техники и диспетчерских служб жилищного фонда города.