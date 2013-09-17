М24.ru

17 сентября в социальных учреждениях столицы начался отопительный сезон. О том, что тепло подано в поликлиники, больницы, школы и детские сады, рассказал журналистам и.о.заммэра по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, отопление всех учреждений будет проводиться строго по заявкам их руководителей, поданным в ОАО "МОЭК". К 10.00 по московскому времени отопление появилось на 84 объектах соцсферы.

Напомним, ранее сообщалось, что начать отопительный сезон в столице планируется в конце сентября.

Распоряжение о включении отопления в домах дают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе опускается ниже плюс 8 градусов. Так, прошлый отопительный сезон начался 6 октября и закончился 30 апреля.