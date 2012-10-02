На подготовку к отопительному сезону в Троицке потратят 72 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На подготовку и проведение отопительного сезона в городском округе Троицк в зимний период 2012-2013 года потратят около 72 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Субсидии выделяются на проведение восстановительных, ремонтных и аварийных работ на объектах топливно-энергетического хозяйства и на закупку нового оборудования, передает РИА Новости.

По действующим нормативам отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать плюс восьми градусов. С 25 сентября тепло уже начали постепенно подавать во все детские сады, школы и больницы города.