Викторины и конкурсы пройдут в парке Кубка конфедераций в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк Кубка конфедераций ФИФА 2017 года откроется в "Музеоне" 29 апреля, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Гостей площадки ожидают конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины. Участники всех мероприятий смогут выиграть билеты на матчи Кубка. Самые удачливые получат по два билета на игры.

На открытии парка будут присутствовать звезды российского футбола и легенды ФИФА. Почетным гостем станет чемпион мира по футболу ФИФА 1998 года, французский защитник Марсель Десайи. Он вручит билеты на матчи Кубка победителю конкурса видеороликов, который проходит в социальных сетях. Приз получит ролик, который рассмешит знаменитого футболиста.

Кроме того, гости парка смогут сыграть с роботом-вратарем. Он реагирует на мяч быстрее человека. Робокипер уже обыграл Месси и Неймара.

Красивые фотографии смогут сделать гости, примерившие национальные головные уборы команд, участвующих в Кубке. Снимок можно будет сделать и с волком Забивакой – талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Площадь парка составит до трех тысяч квадратных метров. Главную сцену установят перед входом в Центральный дом художника. В субботу, 29 апреля, парк будет работать с 12:00 до 20:00, а в воскресенье – с 12:00 до 16:00.