Зимний сезон в парке "Перовский" откроется флэшмобом Дедов Морозов

30 ноября в парке "Перовский" состоится открытие зимнего сезона. В этот день в парке заработают световые инсталляции из сказки "Алиса в стране чудес", пройдут новогодние мастер-классы и флешмоб танцующих Дедов Морозов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Световые инсталляции привлекут таких героев сказки, как Алиса, Кролик, Гусеница и карточные солдаты. Организаторы устроят для гостей конкурс "Лучший костюм Деда Мороза", победителей которого ждут памятные новогодние подарки.

Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию "Вечных календарей" из фетра, по упаковыванию новогодних подарков, а также по расписке пряников.

В завершении состоится флешмоб танцующих Дедов Морозов.