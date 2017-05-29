ТЦ "Рио" закрыли для посетителей из-за отключения электричества

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Электричество отключилось в торгово-развлекательном центре "Рио" на Ленинском проспекте. Здание закрыли для посетителей, сообщает Агентство "Москва".

В администрации центра заявили, что проблема находится на стороне поставщика энергии "Каскад-энергосбыт". Причина отключения еще неизвестна. Представители ТЦ выразили надежду, что проблему удастся устранить в течение получаса.

Ураган пришел в столицу 29 мая. Скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Стихийное бедствие привело к повалу деревьев и металлических конструкций в городе. Москвичи уже опубликовали первые снимки и видеозаписи последствий бури в социальных сетях.

По данным Гидрометцентра России, опасные погодные условия сохранятся в регионе и во вторник, 30 мая.

Эксперты рассказали сетевому изданию m24.ru, как правильно вести себя во время шторма. Читайте инструкцию нашей редакции о том, как действовать, если ваш автомобиль пострадал во время урагана.