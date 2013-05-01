Форма поиска по сайту

01 мая 2013, 16:43

Туризм

Российских туристов отказались обслуживать в египетском отеле

Сотрудники египетского отеля отказались обслуживать туристов из России

Российские туристы попали в сложное положение в одном из египетских отелей. Персонал устроил забастовку и отказался обслуживать постояльцев.

Инцидент произошел в отеле "Савита" в Шарм-эль-Шейхе. Заселившиеся туда туристы не обнаружили в гостинице ни сотрудников, ни питания, ни даже питьевой воды.

Как оказалось, незадолго до этого сменилось руководство отеля и персонал бастовал из-за задержки зарплаты.

Туристы провели митинг у ворот отеля, в котором приняли участие несколько сотен человек, в том числе и из Москвы.

Из Египта поступили сообщения, что персонал частично приступил к обслуживанию клиентов. Однако сотрудники отеля грозят возобновить забастовку, если им не выплатят зарплату.

