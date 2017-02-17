Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Шорт-лист кинопремии "Ника" объявят 1 марта, сообщает ТАСС. В длинный список претендентов на победу в номинации "Лучший игровой фильм" попали 46 картин.

В лонг-лист попали, в том числе, ленты "Викинг" Андрея Кравчука, "Дама Пик" Павла Лунгина, "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Зоология" Ивана Твердовского, "Ледокол" Николая Хомерики, "Самый лучший день" Жоры Крыжовникова.

Почти во всех номинациях заявлен "Рай" президента "Ники" Андрея Кончаловского. Ранее фильм получил другую российскую кинопремию "Золотой орел".

При этом в списке номинантов отсутствует фильм Николая Лебедева "Экипаж", ставший рекордсменом по сборам в прошлом году. Как пояснили в Российской Академии кинематографических искусств, это было сделано по инициативе киностудии "Тритэ" Никиты Михалкова. Каждый год студия присылает письмо с просьбой не включать в число номинантов созданный ею фильм.

Среди претендентов на победу в разных номинациях в этом году – артисты Юлия Высоцкая, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова, Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Данила Козловский, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский.

Первый тур голосования жюри премии будет проходить до 19 февраля, после чего сформируют короткие списки. Тридцатая по счету церемония награждения пройдет в Москве в конце марта.