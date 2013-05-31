Форма поиска по сайту

31 мая 2013, 14:27

Туризм

Детские лагеря сделают ставку на активный отдых - Онищенко

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в летних оздоровительных лагерях основной акцент будет сделан на активном отдыхе детей, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Для этого появляются новые типы лагерей.

Так, в этом году будет работать 221 палаточный лагерь (в 2 раза больше, чем в прошлом году), а также 2210 лагерей труда и отдыха (в 1,5 раза больше).

Их преимущество в активном отдыхе ребят. Там они будут более загружены разными делами, будут участвовать в различных мероприятиях, смогут проявить свою самостоятельность. Кроме того, в них не будет нелюбимого многими детьми послеобеденного сна, отметил глава Роспотребнадзора.

отдых детские лагеря Геннадий Онищенко летние лагеря

