Худшая певица в истории, хоррор к Хеллоуину и претендент на "Оскар": что смотреть в кино

Худшая певица в истории человечества, Хеллоуин с Джейми Ли Кертис, отечественная суперсемейка и приключения йети в поисках человека: редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

"Примадонна" – уже второй (после французской "Маргариты") с 2015 года фильм, основанный на биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Американскую певицу, вошедшую в историю благодаря великолепному сочетанию самоуверенности и полного отсутствия певческого таланта, на этот раз сыграла Мэрил Стрип. Роль ее спутника и менеджера досталась Хью Гранту. Комедия со слоганом "Талант не имеет значения" покажет, как добиться популярности и осуществить мечту вопреки всем мыслимым преградам.



Видео: YouTube/Exponenta Plus



Главная кинопремьера ко Дню всех святых – продолжение спустя 40 лет легендарного хоррора "Хеллоуин" под тем же названием. Сыгравшая в оригинальном фильме Джейми Ли Кертис возвращается в роли живущей в затворничестве Лори Строуд, одержимой мыслями о маньяке в маске. Ее опасения не напрасны: Майкл Майерс сбегает из психиатрической лечебницы, и игра в кошки-мышки начинается сначала. Старый сюжет в новом переложении, выкроенный по традиционному лекалу, – программа-минимум для всех, празднующих ночь ужаса.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia



На экраны возвращается отечественная суперсемейка Бобровых. "СуперБобровы. Народные мстители" – продолжение приключений непутевых родственников, учащихся жить в гармонии со своими суперспособностями. Сбежавшие в Таиланд после предыдущего фильма, они вынуждены работать в цирке, страстно мечтая о доме. По ходу действия СуперБобровым предстоит не только найти способ вернуться в Россию и решить все внутрисемейные проблемы, но и сразиться с серьезными противниками международного уровня.



Видео: YouTube/Novoekino



Режиссерский дебют актера Пола Дано "Дикая жизнь" с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях был показан на нескольких фестивалях, включая Каннский, и удостоился исключительно восторженных отзывов критиков. Главная тема фильма – противоречия, разъедающие и постепенно разрушающие благополучную на вид семью, живущую в Америке 1950-х годов. Камерная и эстетически тонко выверенная драма – один из основных претендентов на будущий "Оскар" (как минимум за главную женскую роль).



Видео: YouTube/Capella Film



Еще один, на этот раз менее однозначный авторский фильм – "Закат" – от венгерского режиссера Ласло Немеша, удостоенного многочисленных наград в 2015 году за фильм "Сын Саула". Место действия – Будапешт накануне Первой мировой. Юная Ирис Лейтер приезжает в столицу, чтобы устроиться модисткой в шляпный магазин, некогда принадлежавший ее родителям. Получив отказ, она начинает свое путешествие по улицам предвоенного Будапешта с тем, чтобы разгадать тайны прошлого своей семьи.



Видео: YouTube/RWV Films



Из русского авторского кино в прокат выходит новый фильм Михаила Сегала ("Кино про Алексеева", "Рассказы") "Слоны могут играть в футбол". История, навеянная набоковской "Лолитой" и впервые показанная на "Кинотавре", развивается в русской провинции. Главный герой – сорокалетний холостяк Дмитрий – любит проводить время с молодыми девушками. В походах на свидания, длинных разговорах и двусмысленных встречах он завязывает множество романов, развивающихся не так однозначно, как может показаться в первом приближении.



Видео: YouTube/rus team



Сразу пять российских фильмов можно посмотреть в сборнике "Русское Краткое. Выпуск 1", который обещают сделать регулярным. В их числе и трагикомедия, и притча, и бездиалоговая комедия. Необычные истории от режиссеров разных возрастов и творческих взглядов с молодыми и уже знакомыми актерами – идеальный вариант для тех, кто любит короткую форму.



Видео: YouTube/Pioner Cinema



"Ученик чудовища" – нашумевший японский мультфильм 2015 года от режиссера Мамору Хосода, создавшего "Девочку, покорившую время". Развивающаяся в альтернативной вселенной история дружбы мальчика Киюты и его наставника медведя Камутэцу, обучающего Киюту боевым искусствам, – прекрасная возможность провести время с детьми-подростками.



Видео: YouTube/cinemaprestige



Более "молодой" аудитории придется по вкусу "Смолфут" – голливудский мультфильм о йети. Живущие высоко в горах и убежденные, что человека не существует, они вынуждены пересмотреть свои взгляды, когда один из молодых соплеменников берется утверждать, что встретился с настоящим человеком. Весть о "смолфуте" способна принести славу его "первооткрывателю" и перевернуть жизнь снежных людей, но для начала ему придется доказать, что он говорит правду.







Видео: YouTube/WBRussia



Новый фильм французской актрисы и режиссера Мелани Лоран "Галвестон" – актерский бенефис Бена Фостера и Эль Фаннинг. Криминальный боевик о наемном убийце и составляющей ему компанию в бегах девушке – роуд-муви, полный сюрпризов за фасадом предсказуемой, на первый взгляд, истории.



Видео: YouTube/Трейлеры | NOT



Среди других премьер недели для тех, кто решил лечить осеннюю хандру в кинотеатрах или хочет посмотреть что-то необычное, – азиатские мультфильмы "Тайна магазина игрушек" и "Лягушонок Риббит", боевик "Лукас" с Жан-Клодом Ван Даммом, летняя комедия с яркими декорациями, Алексеем Гуськовым и Оксаной Фандерой "Вечная жизнь Александра Христофорова", казахстанская криминальная драма "Шестой пост", португальский триллер "Безупречная жизнь", полюбившаяся критикам скандинавская драма "Зимние братья" и атмосферный итальянский фильм про детей и Вечный город "Прогулка по Риму".

Лиза Минаева