Little Big, индийская кухня и "Мышиная планета": чем заняться на неделе

Концерт Little Big, выставка с персонажами из фильмов и "Неестественный отбор": редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события недели.

Фестиваль индийской кухни

Индия разнообразна, и ее кухня тоже. Морепродукты Гоа, кашмирский вазван и кокосовые блюда Кералы. Индия – это родина большинства специй и пряностей, которые используются в современном гастрономическом искусстве, и с помощью приправ индийские повара умеют создавать самые необычные вкусовые оттенки.

В любой стране еда является неотъемлемой частью национальной культуры. Фестиваль индийской кухни – это шанс испытать истинное гастрономическое удовольствие по-индийски. Специально приглашенные шеф-повара раскроют секреты ваших любимых блюд, не обойдется без сюрпризов и, разумеется, индийско-российских фьюжн-рецептов.

Где: Отель Ritz-Carlton O2 Lounge



Когда: 16 – 22 октября

Выставка Face 2 Face

"Студия АртДинамикс" при поддержке "Союза художников России" создали новый проект, где вы встретитесь лицом к лицу с героями мира фэнтези и кино. Для выставки было специально разработано динамическое оформление пространства с использованием роботов-бабочек на стенах в сочетании с видеопроекциями. В общем, будет создана абсолютно новая атмосфера – Synthetic eco. Здесь вы сможете встретить героев известных фильмов (например, гоблина из "Гарри Поттера", мисс Марпл, Эркюля Пуаро и Алису Селезневу), а также фантазийных персонажей – кикимору, карлика-мотылька, черта-сатирчика и других.

Где: Центр современного искусства "МАРС"



Когда: 13 октября – 2 декабря

"Страсти по Пиковой даме"

Прекрасный повод побывать в новом концертном зале "Зарядье". Юрий Башмет, признанный мастер работы по мотивам известных опер, в союзе с режиссером Павлом Сафроновым представляет авторскую версию известного пушкинского сюжета.

Кстати, в главные роли в спектакле сыграют Надежда Михалкова и Сергей Епишев.

Где: Московский концертный зал "Зарядье"



Когда: 17 октября

"10 шедевров Северного Возрождения за 90 минут"

На смену стандартному курсу истории искусства, где легко запутаться и утонуть в потоке однообразной информации, организаторы предлагают сосредоточиться на самом главном.

Пропорция такова: 90 минут и 10 шедевров. Достаточно долго, чтобы погрузиться в тему, но недостаточно, чтобы утомиться. В отличие от длинной вереницы изображений, после которой остается каша в голове, десять картин – это как раз столько, сколько неподготовленный зритель может рассмотреть, понять, усвоить и запомнить.

Минимум необходимой теории и максимум практического смотрения. Больше никаких непонятных слов! Все специфические термины будут раскрыты на примере анализа конкретных произведений.

Где: Музей экслибриса и миниатюрной книги



Когда: 18 октября

Little Big

На этой неделе нас ждет презентация третьего альбома Little Big – Antipositive. Клипы питерской рейв-группы в максимально короткие сроки начали набирать миллионы просмотров, а третий лонгплей возглавил российский чарт iTunes.

Сейчас топовые отечественные рейверы покоряют зарубежные танцполы и в каждом городе собирают полные залы. 19 октября оторваться под уже практически народные треки смогут и жители столицы.

Где: Adrenaline Stadium



Когда: 19 октября

"Неестественный отбор"

В целом выставка идеальна для всех, но те, кто обожают животных, будут в абсолютном восторге. Британский фотограф Тим Флэк начинал работать в коммерческой сфере, но сейчас создает экспозиции о взаимосвязи человека и окружающей среды.

Флэк обучался живописи и фотографии в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, и на сегодняшний день является признанным и коммерчески успешным художником. Например, созданный им портрет панды Ya Yun был продан на аукционе Christie’s в мае 2018 года за 40 тысяч фунтов.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер



Когда: 19 октября 2018 – 6 января 2019 года

Выставка "Исаак Левитан и авторский кинематограф"

Еврейский музей и центр толерантности покажет избранные работы Левитана и встроит их в контекст авторского кино, вдохновленного пейзажной лирикой художника.



Для того, чтобы по-новому осмыслить творчество Левитана в окружающем нас пространстве, был создан медиапроект "Русская тоска" – интерактивная карта России, которая соотнесла картины художника c локациями, где они были созданы, а кадры из авторского отечественного кино – с местами съемок. Наполнить проект живыми воспоминаниями и переживаниями помогли Борис Гройс, Ольга Свиблова, Павел Пепперштейн, Арсений Жиляев и другие деятели искусства и культуры.

Где: Еврейский музей и центр толерантности



Когда: 4 октября – 20 января 2019 года

"Однажды на Мышиной планете"

Фантастическое, легендарное путешествие, которое отправит маленьких зрителей на Мышиную планету, в город, где живут одни только мыши. Они плавают на пароходах, ездят на поездах и даже летают на самолетах и ракетах. Все роли исполняют маленькие мыши.



У мышей есть друг – Кошка. Она рассказывает о том, что происходит с маленькими путешественниками, а в конце представления обходит зал с ручной мышью или крысой, которую дети могут погладить.

Где: Театр "Уголок дедушки Дурова"



Когда: 17 октября – 19 октября