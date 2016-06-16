Пространство для дневного сна может открыться рядом с Комсомольской площадью

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Пространство для кратковременного сна может открыться рядом с Комсомольской площадью, об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Сонатория".

"Мы планируем открываться в Москве, более того, планируем упаковывать и продавать франшизу. Прежде всего, мы рассматриваем первую площадку в районе Комсомольской площади", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что проект уже два месяца работает в Санкт-Петербурге. По ее словам, информации по срокам открытия в Москве и арендодателям пока нет

"Мы сегодня мы в рамках Петербургского международного экономического форума представили свой проект секретарю Общественной палаты РФ Александру Бречалову", – пояснили в компании.

"Сонатория" – пространство, где в дневное время можно отдохнуть в течение нескольких часов. В настоящее время "Сонатория", работающая в Санкт-Петербурге, состоит из пяти комнат, оплата пользования которыми почасовая и составляет от 350 до 500 рублей. Все комнаты одноместные.