МВД предложило проверять водителей алкотестером до освидетельствования

Фото: ТАСС/Валерий Матицын
МВД России предложило в тестовом режиме проверять водителей алкотестером на наличие алкоголя в крови до официального освидетельствования. По мнению руководства правоохранительных органов, это поможет оперативно устанавливать - пьян водитель или нет, сообщает Агентство "Москва".
"Мы предлагаем в тестовом режиме при помощи алкотестера устанавливать - есть ли основания полагать, что у водителя алкогольное опьянение. После этого будем его приглашать на проведение процедур в установленном порядке", - рассказал начальник управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения Юрий Шакиров.
Напомним, в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил ужесточить ответственность за нетрезвую езду вплоть до изъятия автомобиля. Помимо этого, в Минюсте разработали законопроект, в котором предлагается помещать автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку до уплаты штрафа.
Сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет.
С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования ) наказание становится уголовным. В этом случае водителю будет грозить лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.
Ранее в России предложили ввести упрощенное тестирование водителей на алкоголь – без понятых, видеосъемки и других формальностей.