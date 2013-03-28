На Триумфальной арке появилось динамическое освещение

Фото: facebook.com/mossvet

Триумфальную арку оснастили новым осветительным оборудованием. Проект был реализован в рамках общей программы по созданию единой свето-цветовой среды в городе.

Теперь освещение арки имеет два режима работы: повседневный, который предполагает тепло-белые оттенки света, и праздничный - эта цветовая гамма содержит тепло-белые и розоватые оттенки, перетекающие один в другой. Для синхронизации динамических светильников использованы GSM- и GPS/ГЛОНАСС-технологии.

Как сообщила M24.ru пресс-секретарь ГУП "Моссвет" Мария Савваитова, основной дизайнерской задачей проекта было создать цветовую доминанту среди окружающих зданий.

"Раньше возможен был только статический режим освещения, в основном белый свет, а сейчас светодиоды предполагают, что с помощью компьютерных программ может меняться любая световая палитра и ее динамика - то есть дышащее состояние света", - отметила Савваитова.

В настоящее время замена архитектурно-художественной подсветки происходит по всему городу, в особенности на основных магистралях. Обычные лампы и прожектора заменяются на светодиодное оборудование.