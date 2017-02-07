Российский миллионер хочет возродить империю Романовых на островах Кирибати

Фото: facebook.com/Антон Баков

Бывший депутат Госдумы Антон Баков планирует создать новейшую Российскую империю с монархической формой правления на островах тихоокеанской Республики Кирибати, сообщают "Дни.ру".

Бывший депутат надеется, что на арендованной земле Кирибати с его помощью зародится новая "империя Романовых".

Российский миллионер уже предоставил правительству Кирибати свой инвестиционный план. Из документа следует, что бизнесмена прежде всего интересуют необитаемые острова Молден, Старбак и Миллениум. Там Баков и его жена планируют возвести необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма.

Для осуществления этого плана бизнесмену понадобится примерно 350 миллионов долларов. Из них Баков готов выделить правительству Кирибати 120 миллионов долларов. Однако местные чиновники все еще находятся в раздумьях и ответа миллионеру не дают.

Это уже не первая попытка миллионера построить "альтернативную Россию" за пределами своей страны. До этого экс-депутат пытался реализовать подобный проект на островах Кука и в Черногории, где приобрел 80 гектаров земли.