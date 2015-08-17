На железнодорожных станциях до конца года установят 57 туалетов

Фото: пресс-служба ЦППК

На железнодорожных остановках в Москве, Подмосковье и других регионах до конца года установят 57 туалетных модулей, сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании".

"На сегодняшний день на территории Московской области в полосе отвода железной дороги и прилегающей к остановочным пунктам территории расположены 92 туалетных комплекса", - рассказали в компании.

При этом 73 из них открыты, а 19 - закрыты в связи с ремонтными работами. "В аренде у ОАО "Центральная ППК" находятся 19 таких объектов, из них сейчас ремонтируются 2 – на остановочных пунктах Ногинск и Большая Волга", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что первый в столичном метро общественный туалет появится на станции метро "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. Об этом рассказал первый замначальника московской подземки Юрий Дегтярев.

Вместительная туалетная кабинка будет рассчитана на одного человека. В ней будет вакуумный унитаз, рукомойник, сушилка и все необходимое.

Кабинка будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам: она не будет пропускать звуки, а благодаря использованию новейших технологий самоочистки неприятного запаха не будет ни на платформе, ни в самой кабинке. Расцветка кабинки будет соответствовать бренду "Московский транспорт".

Туалет будет установлен в первой арке, которая в настоящий момент закрывается для разведения пассажиропотока. Планируется, что владельцы карты "Тройка" смогут воспользоваться туалетом бесплатно.