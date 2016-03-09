Электрички будут проезжать мимо остановки Яуза с 20 марта по 30 июня

Фото: ТАСС/Павел Смертин

C 20 марта по 30 июня на реконструкцию закрывается остановочный пункт Яуза Ярославского направления, сообщает пресс-служба Центральной ППК. На время ремонта все электрички будут проезжать мимо этой платформы.

В ходе строительных работ заменят все несущие конструкции, от которых зависит безопасность пассажиров: это фундаменты и плиты перекрытия платформ, а также асфальтобетонное покрытие. Для слабовидящих групп населения нанесут полосы безопасности из тактильной плитки. Также установят светодиодное освещение нового поколения и заменят урны и лавочки.

Для удобства пассажиров на период реконструкции назначается дополнительная остановка на площади Маленковская следующим поездам:

№ 6820, отправлением от Москва-пасс. Ярославская в 08:17, с остановками: Москва-3 в 08:22, Маленковская в 08:26, Северянин в 08:31, далее своим расписанием;

№ 6207, до Северянина своим расписанием, далее с остановками: Северянин в 07:31, Маленковская в 07:35, Москва-3 в 07:38, прибытием на Москва Ярославская в 07:44;

№ 6615, до Северянина своим расписанием, далее с остановками: Северянин в 08:40, Маленковская в 08:44, Москва-3 в 08:47, прибытием на Москва Ярославская в 08:53;

№ 6817, до Северянина своим расписанием, далее с остановками: Северянин в 09:04, Маленковская в 09:08, Москва-3 в 09:11, прибытием на Москва Ярославская в 09:17;

№ 6843, до Северянина своим расписанием, далее с остановками: Северянин в 17:03, Маленковская в 17:07, Москва-3 в 17:10, прибытием на Москва Ярославская в 17:16;

№ 6051, до Северянина своим расписанием, далее с остановками: Северянин в 20:46, Маленковская в 20:50, Москва-3 в 20:53, прибытием на Москва Ярославская в 20:59;

№ 6053, до Северянина своим расписанием, далее с остановками: Северянин в 21:42, Маленковская в 21:45, Москва-3 в 21:48, прибытием на Москва Ярославская в 21:55.

Напомним, с 10 марта изменится расписание движения электропоездов Белорусского направления Московской железной дороги. Изменения в расписание будут внесены по многочисленным просьбам пассажиров.

Ряду утренних электропоездов, следующих в Москву, назначаются дополнительные остановки. Например, поезд № 6228 Можайск – Икша, отправляющийся в 8:22, будет делать дополнительные остановки на остановочных пунктах Портновская, Часцовская, Дачное, Жаворонки, Здравница и Отрадное, а Баковку он проследует без остановки.

Для повышения мобильности населения коррективы вносятся и в дневной график движения электропоездов.