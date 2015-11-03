Турникетами оборудуют 18 пригородных станций для электричек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Центральная пригородная пассажирская компания оборудует турникетами 18 пригородных станций для электричек, сообщает пресс-служба компании.

Это позволит расширить выбор абонементных билетов и оплаты проезда. Например, абонемент "на количество поездок" действует только между станциями, оборудованными турникетами.

Также турникеты позволят пассажирам использовать для оплаты проезда "электронный кошелек", тестирование которого начнется уже в ближайшие месяцы.

До конца года запланирована установка турникетов на следующих остановочных пунктах:

Александров-1 Ярославского направления;

Дмитровская Рижского направления (платформа №2);

Долгопрудная Савеловского направления;

Ивантеевка Ярославского направления;

Коломна Казанского направления;

Красногорская Рижского направления;

Лианозово Савеловского направления;

Маленковская Ярославского направления;

Михнево Павелецкого направления;

Москворечье Курского направления;

Нахабино Рижского направления;

Опалиха Рижского направления;

Пионерская Белорусского направления;

Ржевская Рижского направления;

Сергиев Посад Ярославского направления;

Фрязино-Пассажирская Ярославского направления;

Шатура Казанского направления;

Курский вокзал (платформа № 5).

Напомним, скоро у пассажиров пригородных электричек появится возможность оплачивать проезд по системе "Электронный кошелек". Пилотный проект запущен на Ярославском направлении МЖД.

Сейчас оплачивать проезд на электричке можно с помощью карты "Тройка". Для этого необходимо записать на нее абонемент или разовый билет. Новая система будет работать не только с "Тройкой", но и с подмосковной транспортной картой "Стрелка".

Кроме того, пассажиру не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется лишь приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму. Для того чтобы проект заработал в полной мере, планируется установить на тех станциях, где нет турникетов, валидаторы.

Представитель компании подчеркнул, что запущенный пилотный проект – это первый шаг к системе "Электронный кошелек".