Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2015, 16:30

Транспорт

Турникетами оборудуют 18 пригородных станций для электричек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Центральная пригородная пассажирская компания оборудует турникетами 18 пригородных станций для электричек, сообщает пресс-служба компании.

Это позволит расширить выбор абонементных билетов и оплаты проезда. Например, абонемент "на количество поездок" действует только между станциями, оборудованными турникетами.

Также турникеты позволят пассажирам использовать для оплаты проезда "электронный кошелек", тестирование которого начнется уже в ближайшие месяцы.

До конца года запланирована установка турникетов на следующих остановочных пунктах:

  • Александров-1 Ярославского направления;
  • Дмитровская Рижского направления (платформа №2);
  • Долгопрудная Савеловского направления;
  • Ивантеевка Ярославского направления;
  • Коломна Казанского направления;
  • Красногорская Рижского направления;
  • Лианозово Савеловского направления;
  • Маленковская Ярославского направления;
  • Михнево Павелецкого направления;
  • Москворечье Курского направления;
  • Нахабино Рижского направления;
  • Опалиха Рижского направления;
  • Пионерская Белорусского направления;
  • Ржевская Рижского направления;
  • Сергиев Посад Ярославского направления;
  • Фрязино-Пассажирская Ярославского направления;
  • Шатура Казанского направления;
  • Курский вокзал (платформа № 5).

Напомним, скоро у пассажиров пригородных электричек появится возможность оплачивать проезд по системе "Электронный кошелек". Пилотный проект запущен на Ярославском направлении МЖД.

Ссылки по теме


Сейчас оплачивать проезд на электричке можно с помощью карты "Тройка". Для этого необходимо записать на нее абонемент или разовый билет. Новая система будет работать не только с "Тройкой", но и с подмосковной транспортной картой "Стрелка".

Кроме того, пассажиру не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется лишь приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму. Для того чтобы проект заработал в полной мере, планируется установить на тех станциях, где нет турникетов, валидаторы.

Представитель компании подчеркнул, что запущенный пилотный проект – это первый шаг к системе "Электронный кошелек".

остановки турникеты ж/д и вокзалы Центральная ППК

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика