Турникетами оборудуют 18 пригородных станций для электричек

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Центральная пригородная пассажирская компания оборудует турникетами 18 пригородных станций для электричек, сообщает пресс-служба компании.
Это позволит расширить выбор абонементных билетов и оплаты проезда. Например, абонемент "на количество поездок" действует только между станциями, оборудованными турникетами.
Также турникеты позволят пассажирам использовать для оплаты проезда "электронный кошелек", тестирование которого начнется уже в ближайшие месяцы.
До конца года запланирована установка турникетов на следующих остановочных пунктах:
- Александров-1 Ярославского направления;
- Дмитровская Рижского направления (платформа №2);
- Долгопрудная Савеловского направления;
- Ивантеевка Ярославского направления;
- Коломна Казанского направления;
- Красногорская Рижского направления;
- Лианозово Савеловского направления;
- Маленковская Ярославского направления;
- Михнево Павелецкого направления;
- Москворечье Курского направления;
- Нахабино Рижского направления;
- Опалиха Рижского направления;
- Пионерская Белорусского направления;
- Ржевская Рижского направления;
- Сергиев Посад Ярославского направления;
- Фрязино-Пассажирская Ярославского направления;
- Шатура Казанского направления;
- Курский вокзал (платформа № 5).
Напомним, скоро у пассажиров пригородных электричек появится возможность оплачивать проезд по системе "Электронный кошелек". Пилотный проект запущен на Ярославском направлении МЖД.
Сейчас оплачивать проезд на электричке можно с помощью карты "Тройка". Для этого необходимо записать на нее абонемент или разовый билет. Новая система будет работать не только с "Тройкой", но и с подмосковной транспортной картой "Стрелка".
Кроме того, пассажиру не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется лишь приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму. Для того чтобы проект заработал в полной мере, планируется установить на тех станциях, где нет турникетов, валидаторы.
Представитель компании подчеркнул, что запущенный пилотный проект – это первый шаг к системе "Электронный кошелек".