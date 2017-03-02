Компания PwC отстранила двух сотрудников за ошибку на "Оскаре"

Компания PwC, взявшая на себя ответственность за инцидент с перепутанными конвертами на премии "Оскар", отстранила двух сотрудников, сообщает New York Times.

Представители аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers заявили, что сотрудники, виновные в путанице с конвертами, произошедшей на 89-й церемонии вручения "Оскаров", больше не будут работать с киноакадемией. Один из сотрудников компании Брайан Куллинан передал по ошибке неправильный конверт актеру Уоррену Битти, который должен был объявить победителя в номинации "Лучший фильм". По словам руководства PwC, Брайан Куллинан, а также его напарница Марта Л. Руис, будут отстранены от работы.

Ранее Американская киноакадемия принесла свои извинения актерскому составу и съемочным группам фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет" за ошибку, которая стала самым скандальным инцидентом за всю историю премии, а также пообещала разобраться в случившемся.

Назвать победителей в номинации "Лучший фильм" должны были актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Затем организаторы пояснили, что произошла ошибка, и награда на самом деле предназначалась ленте "Лунный свет" Барри Дженкинса. Битти и Данауэй за кулисами дали конверт с именем лучшей актрисы, а не лучшего фильма. На вложенном листе было написано название мюзикла "Ла-Ла Ленд" и имя актрисы Эммы Стоун.

